کارگاه آموزش فنی فیلمبرداری در بنیاد سینمایی فارابی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عزت‌الله علیزاده معاون بازرگانی و تولید فارابی گفت: این کارگاه آموزشی با حضور 70 نفر از دستیاران فیلمبردار سینمای ایران برگزار شد. در این کارگاه طریقه استفاده از دوربین‌های فیلمبرداری آری کم lt و آری کم st و همچنین دوربین 435 برای دستیاران تشریح شد. مدرس این دوره آموزشی حسین جلیلی از دستیاران فیلمبردار سینمای کشور بود که با همراهی و همکاری محمد آلادپوش این کارگاه برگزار شد.

وی گفت: دوربین های آری کم پیش از این نیز در سینمای کشور استفاده شده اما برخی از دستیاران فیلمبردار سینمای ایران با این دوربین آشنا نبودند به همین دلیل این دوره آموزشی شکل گرفت.

علیزاده در ادامه تصریح کرد: در این کارگاه آموزشی همچنین نحوه استفاده از چراغ‌های نورپردازی arri max و max mover و تجهیزات حرکتی تشریح شد. این کارگاه آموزشی در ادامه کارگاه های آموزشی جشنواره فیلم فجر با موضوع دوربین های فیلمبرداری برای دستیاران فیلمبردار سینمای ایران برگزار شد.

وی در پایان گفت: خوشبختانه این کارگاه آموزشی با استقبال خوبی از سوی دستیاران فیلمبردار رو به رو شد و ما قصد داریم در ادامه نیز زمینه برگزاری چنین کارگاه های تخصصی را فراهم کنیم.