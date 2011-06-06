به گزارش خبرنگار مهر، آخرین نشست هماهنگی رقابتهای لیگ ژیمناستیک باشگاههای کشور سه شنبه هفته جاری با حضور مسئولین تیمهای شرکت کننده در مسابقات و مسئولین سازمان لیگ در محل فدراسیون برگزار خواهد شد.
حاضرین در این جلسه برای آخرین بار پیش از آغاز مسابقات قوانین و دستورالعملهای مربوط به برگزاری لیگ را بازنگری خواهند کرد. در کنار آن میزبانان هر چهار مرحله رقابتها نیز در این جلسه معرفی خواهند شد.
سازمان لیگ ژیمناستیک باشگاههای کشور پیش از این برگزاری مسابقات سال 90 در چهار مرحله را به تصویب رسانده بود. رقابتهای لیگ ژیمناستیک در سال جاری در سه دسته با حضور 20 تیم برگزار میشود.
درمجموع 6 تیم در دسته برتر، 6 تیم در دسته یک و 8 تیم در دسته دوم مسابقات ژیمناستیک هنری به رقابت میپردازند. در کنار این دیدارها، مسابقات ایروبیک و ترامپولین هم در یک دسته برگزار میشود.
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