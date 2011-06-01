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۱۱ خرداد ۱۳۹۰، ۱۸:۵۲

شرایط اعطای لوح تقدیر به کارکنان آموزش و پرورش اعلام شد

به دنبال تصویب آیین نامه لوح تقدیر به کارکنان دولت توسط رئیس جمهور، معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش طی بخشنامه ای شرایط اعطای لوح تقدیر از سوی رئیس جمهور به کارکنان این وزارتخانه را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بخشنامه آمده است: تمامی معاونت‌ها، ادارات کل، دفاتر، مراکز و دیگر بخش‌های وزارت آموزش و پرورش موظفند تا پایان خرداد یا آذرماه هر سال، فهرست اشخاص پیشنهادی را به همراه مستندات به ویژه تقدیرنامه از وزیر وقت برای بررسی در کمیته تخصصی به اداره‌کل امور اداری و تشکیلات ارسال کنند.

هیأت وزیران در جلسه سی‌ام آبان ماه سال 89 بنا به پیشنهاد دفتر رئیس‌جمهور، آئین‌نامه اعطای لوح تقدیر به کارکنان دولت توسط رئیس‌جمهور را به منظور قدردانی و تجلیل از خدمات شایسته آنان به تصویب رسانده است.

کد مطلب 1326681

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