شرایط اعطای لوح تقدیر به کارکنان آموزش و پرورش اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بخشنامه آمده است: تمامی معاونتها، ادارات کل، دفاتر، مراکز و دیگر بخشهای وزارت آموزش و پرورش موظفند تا پایان خرداد یا آذرماه هر سال، فهرست اشخاص پیشنهادی را به همراه مستندات به ویژه تقدیرنامه از وزیر وقت برای بررسی در کمیته تخصصی به ادارهکل امور اداری و تشکیلات ارسال کنند.
هیأت وزیران در جلسه سیام آبان ماه سال 89 بنا به پیشنهاد دفتر رئیسجمهور، آئیننامه اعطای لوح تقدیر به کارکنان دولت توسط رئیسجمهور را به منظور قدردانی و تجلیل از خدمات شایسته آنان به تصویب رسانده است.
نظر شما