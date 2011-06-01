کیت بلنشت به دولت استرالیا اعتراض کرد

به گزارش خبرنگار مهر، به نقل از خبرگزاری فرانسه بلنشت گفت از این اعتراض دفاع می‌کند چرا که تغییرات جوی کره زمین را برای فرزندانش خطرناک می داند.



کیت بلنشت که این روز ها از پیشگامان اعتراض به افزایش قیمت مواد کربنی است در این باره گفت: من واقعا از واکنش های مردم نسبت به این موضوع هیجان زده شده ام.مردم از عقیده خود دفاع می کنند.



این بازیگر برنده جایزه اسکار که سه فرزند دارد معتقد است آلودگی کربن کاری پر هزینه است و به عنوان مادر خق دارد نگران این موضوع باشد.



وی افزود: اگر کاری هرچند کوچک در این زمینه انجام ندهم و دیگران را با خبر نکنم هرگز نخواهم توانست در چشمان فرزندانم نگاه کنم.بلنشت در ادامه گفت : بله من در حرفه ام فرد موفقی بوده ام اما نمی توانم از چیزی که به آن اعتقاد دارم دفاع نکنم.



تونی آبوت رهبر جناح راست میانه استرالیا از انتقادات بلنشت به جولیا گیلارد نخست وزیر این کشور حمایت کرد و گفت : نخست وزیری داریم که از شنیدن حرف های بازیگران سینما لذت می برد اما به حرف های مردمی که به او رای داده اند پرهیز می‌کند.