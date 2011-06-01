همدان پایلوت آموزش مجازی کشور می شود

به گزارش خبرنگار مهر، کریم مطهریمؤید در جلسه هماهنگی برگزاری دورههای آموزش غیرحضوری در استان همدان اظهار داشت: استان همدان به عنوان پایلوت در کشور 12 خردادماه آموزش مجازی تحول اداری را در قالب 10 برنامه به صورت ویدئو کنفرانس به اجرا در میآورد.
وی افزود: بیش از هزار و 200 نفر از استان همدان در این دوره آموزشی شرکت میکنند و سهم هر شهرستان در این دوره 100 نفر است.
وی با بیان اینکه 12 خرداد ماه شبکه دولت الکترونیک در همدان با حضور معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور راه اندازی میشود، گفت: در این روز علاوه بر اجرای دورههای آموزشی مجازی شبکه دولت الکترونیک نیز در همدان راه اندازی میشود.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار همدان اظهار داشت: مدیران کل استان، معاونان فرمانداران و مسئولان IT همه شهرستانها از طریق ویدئو کنفرانس از این برنامههای آموزشی بهرهمند میشوند.
مطهری ابراز داشت: در پایان این دوره آموزشی از شهرستانهای برتر با اهدا لوح تقدیر و جوایز نفیس تقدیر به عمل میآید.
وی تأکید کرد: اعتباری که به دستگاهها تخصیص داده میشود باید در راستای تقویت امکانات به کار گرفته شود و در غیر این صورت اعتبار داده شده، پس گرفته میشود.
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