۱۱ خرداد ۱۳۹۰، ۱۸:۳۴

آداب و رسوم مردم یزد در "شاخ نبات" روایت می شود

یزد - خبرگزاری مهر: "شاخ نبات" عنوان برنامه ای رادیویی است که در گروه اجتماعی صدای مرکز یزد تهیه و تولید خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آداب و رسوم مردم یزد، رفتار و گویشهای آنان، باورها و قصه هایی که بین مردم عامه رایج است و ... در برنامه شاخ نبات روایت خواهد شد.

در این برنامه همچنین نحوه پوشش، ضرب المثلها، آداب و رسوم مردم، غذاهای سنتی رایج در شهر یزد و ... مورد بررسی قرار می گیرد.

این برنامه به تهیه کنندگی حمیدرضا امیری، گویندگی فاطمه زارع، گزارشگری زهرا دهقانی زاده، نویسندگی فاطمه دانایی و صدابردار جمال فلاح و علی دهقانی زاده تهیه و تولید می شود.

برنامه شاخ نبات روزهای چهارشنبه ساعت 11 و 20 دقیقه از صدای مرکز یزد پخش می شود.

