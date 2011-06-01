آداب و رسوم مردم یزد در "شاخ نبات" روایت می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، آداب و رسوم مردم یزد، رفتار و گویشهای آنان، باورها و قصه هایی که بین مردم عامه رایج است و ... در برنامه شاخ نبات روایت خواهد شد.

در این برنامه همچنین نحوه پوشش، ضرب المثلها، آداب و رسوم مردم، غذاهای سنتی رایج در شهر یزد و ... مورد بررسی قرار می گیرد.

این برنامه به تهیه کنندگی حمیدرضا امیری، گویندگی فاطمه زارع، گزارشگری زهرا دهقانی زاده، نویسندگی فاطمه دانایی و صدابردار جمال فلاح و علی دهقانی زاده تهیه و تولید می شود.

برنامه شاخ نبات روزهای چهارشنبه ساعت 11 و 20 دقیقه از صدای مرکز یزد پخش می شود.