پذیرفته شدگان مقطع درجه داری گیلان به مراکز آموزشی اعزام شدند

سردار بهمن امیری مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پذیرفته شدگان مقطع درجه داری استان به تعداد 110 نفر به مراکز آموزشی ثامن الائمه (ع) مشهد و شهید ادیبی چالوس اعزام شدند.

وی با اعلام اینکه با صداقت می توان برترین خدمت را به جامعه ارائه داد، اظهارداشت: پلیس باید دلسوز و خدمتگزار به مردم باشد و روابط خود را با اشخاص متدین و سالم ارتقاء داده واز افراد بد دوری جوید.

فرمانده انتظامی استان گیلان بر دقت نظر بیشتر برای جذب نیروهای کیفی، مومن، مستعد، علاقه مند به خدمت در ناجا تاکید کرد و گفت: نیروی انتظامی امروز مظهر اقتدار، امنیت و آرامش در جامعه است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه افزایش مشارکت های مردمی پشتوانه محکمی برای حاکمیت و بقاء امنیت اجتماعی درجامعه است، افزود: ارتباط میان امنیت اجتماعی و مشارکت مردمی یک ارتباط دوسویه است.

امیری مقدم یادآورشد: با افزایش مشارکت مردمی درامورامنیت اجتماعی پلیس راحت تر، سریع تر، کم هزینه تر و بالاخره با ایجاد رضایت مندی بیشتربه اهداف خویش نائل می آید.