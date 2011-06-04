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۱۴ خرداد ۱۳۹۰، ۱۷:۲۶

پذیرفته شدگان مقطع درجه داری گیلان به مراکز آموزشی اعزام شدند

پذیرفته شدگان مقطع درجه داری گیلان به مراکز آموزشی اعزام شدند

رشت - خبرگزاری مهر: فرمانده نیروی انتظامی استان گیلان از اعزام نخستین دوره پذیرفته شدگان مقطع درجه داری استان به مراکز آموزشی کشور خبر داد.

سردار بهمن امیری مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پذیرفته شدگان مقطع درجه داری استان به تعداد 110 نفر به مراکز آموزشی ثامن الائمه (ع) مشهد و شهید ادیبی چالوس اعزام شدند.

وی با اعلام اینکه با صداقت می توان برترین خدمت را به جامعه ارائه داد، اظهارداشت: پلیس باید دلسوز و خدمتگزار به مردم باشد و روابط خود را با اشخاص متدین و سالم ارتقاء داده واز افراد بد دوری جوید.

فرمانده انتظامی استان گیلان بر دقت نظر بیشتر برای جذب نیروهای کیفی، مومن، مستعد، علاقه مند به خدمت در ناجا تاکید کرد و گفت: نیروی انتظامی امروز مظهر اقتدار، امنیت و آرامش در جامعه است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه افزایش مشارکت های مردمی پشتوانه محکمی برای حاکمیت و بقاء امنیت اجتماعی درجامعه است، افزود: ارتباط میان امنیت اجتماعی و مشارکت مردمی یک ارتباط دوسویه است.

امیری مقدم یادآورشد: با افزایش مشارکت مردمی درامورامنیت اجتماعی پلیس راحت تر، سریع تر، کم هزینه تر و بالاخره با ایجاد رضایت مندی بیشتربه اهداف خویش نائل می آید.

کد مطلب 1326703

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