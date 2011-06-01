هدف‌ جشنواره میلاد سرخ کشف استعدادها و حمایت از آنها باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، جمال شورجه کارگردان و تهیهکننده در گفتگو با ستاد خبری نخستین جشنواره میلاد سرخ درباره لزوم ساخت آثاری در جهت تحکیم و ترویج فرهنگ دینی گفت: تمایل ساخت آثار مذهبی و دینی در میان جوانان هنرمند که به تازگی وارد حرفه ساخت آثار کوتاه میشوند، بیشتر دیده میشود گویا این عزیزان تعلق خاطر بیشتری نسبت به تولید آثار مذهبی دارند اما این اشتیاق در سینمای حرفهای متاسفانه دیده نمیشود. شاید یکی از دلایل عمده آن مشکل گیشه این فیلمها باشد که نمیتواند پاسخگو باشد و گرایش افراد به ساخت آثار مذهبی در سینمای بلند داستانی کمتر دیده میشود.
وی در ادامه افزود: تولید پایین فیلمها با رویکرد دینی در سینمای بلند وحرفه ای یکی از آفتهای مدیریت سینمای ایران به شمار میآید که میتوان با یک برنامهریزی طویلالمدت و اصولی در سینمای حرفهای کشور این مشکل را از میان برداشت. همانطور که در آثار کوتاه و مستند ساخت آثاری مذهبی درخور توجه، اخلاق مدار، دین محور مورد توجه هنرمندان قرار میگیرد باید مورد توجه فیلمسازان در سینمای بلند و حرفهای کشور نیز باشد.
شورجه در ادامه به مشخصه آثار با رویکرد دینی و مذهبی اشاره کرد و گفت: لزوماً این آثار نباید درباره یک شخصیت مذهبی یا دینی و یا تاریخ اسلام باشد. دین اسلام دینی کامل و جامع است و درباره همه موارد ومشکلات بشری راهکار در قرآن و سیره اولیاء و انبیاء الهی ارایه شده است میتوان در آثارسینمایی پیامها و مضامین اخلاقی دین را به دور از هرگونه شعارزدگی و غلو تسری داد به گونهای که در ضمیر ناخودآگاه مخاطب جای گیرد. صرفاً برگزاری جشنوارههای موضوعی با رویکردهای مختلف مذهبی پاسخگوی نیاز مخاطب نخواهد بود. تولید آثار دین محور و اخلاق مدار باید به عنوان یکی از سیاستهای کلان در سینما فراگیر شود به گونهای که فرامین دین و فضایل اخلاقی در سینمای کشور دیده شود . باید و نبایدهای دین اسلام باید بهگونهای زیبا در آثار نمود پیدا کند و به مخاطب منتقل شود.
وی در ادامه افزود: باید علاقمندان به تولید آثار مذهبی و دینی مورد حمایت قرار بگیرند و هنرمندانی که دغدغههای دینی و اعتقادی دارند و آثاری از این دست را تولید کردهاند به صورت مستمر حمایت شوند. نهادها و ارگانهایی که بودجههای فرهنگی دارند، همچنین معاونت سینمایی، حوزه هنری، مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی باید فیلمسازانی را که توانستهاند و آثار درخور توجه در جشنوارههای متعدد ارایه دادهاند، حمایت کنند. باید جشنوارهها با هدفگیری در کشف استعدادها برگزار شود.
کارگردان "33 روز" در ادامه توضیح داد: متاسفانه در اکثر جشنوارهها دیده میشود، هنرمند مورد تشویق قرار گرفته اما برای ساخت اثر بعدی با رویکرد دینی و مذهبی حمایت نشده است. اگر این هنرمندان مورد حمایت قرار گیرند و برای ساخت آثار بعدی دغدغه کمتری داشته باشند آرام آرام سینما پالایش خواهد شد و کلیت سینما به سمت سینمای دینی خواهد رفت. برگزاری جشنواره تنها نباید به ارایه چند لوح تقدیر و سکه خلاصه شود و یا برای پرکردن بیلان کاری مدیران برگزار شود. باید جشنوارهها با هدفگیری برگزار شوند و با تربیت فیلمسازان به اهداف و رویکردهای خود نایل شوند.
نخستین دوره جشنواره فیلم میلاد سرخ روزهای 12 تا 15 تیرماه 90 و در ایام ولادت با سعادت حضرت امام حسین (ع) و امام زینالعابدین (ع) در استان اردبیل برگزار میشود.
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