به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا شیخ الاسلامی اعلام کرد: اصلاح قانون کار حاصل توافق دولت، کارفرمایان و کارگران خواهد بود.

شیخ الاسلامی تصریح کرد: اصلاح موادی از قانون کار در راستای بروز رسانی برخی مسائل جامعه کارگری و کارفرمایی کشور و همچنین پاسخ به نیازهای روز کارگران حاصل مشارکت دولت، کار فرما و کارگران خواهد بود.

وزیر کار درباره اقدام جدید و خوب وزارت کار در خصوص جمع آوری نظر کارگران و کارفرمایان در زمینه اصلاح قانون کار، اظهار داشت: نظرات جامعه کارگران و کارفرمایان در مرحله تهیه پیش نویس بسیار تاثیر داشت و در مرحله جمع بندی نهائی باز هم به صورت 3 جانبه با شرکای اجتماعی، یعنی جامعه کارگران و کارفرمایی هماهنگ می کنیم و به طور یقین نظرات آنها لحاظ خواهد شد.

وی تصریح کرد: محصول کار ما در واقع بر آیند نظر همه شرکای اجتماعی یعنی دولت، کارفرمایان و کارگران خواهد بود.

شیخ الاسلامی افزود: در نامه ای که برای جامعه کارفرمایان و کارگران ارسال شده، از نمایندگان دو گروه خواسته شده است تا نظرات خود را در مورد اصلاحات قانون کار ارائه کنند و در این نامه تاکید شد تا هر چه سریع تر نظرات اصلاحی خود را برای مواد قانون کار اعلام کنند.

وزیر کار و امور اجتماعی، تاکید کرد: در این زمینه گفتگوهای 3 جانبه ای هم در صورت لزوم برگزار می شود تا هر یک گروه از کارگران، کارفرمایان و دولت بتوانند نظرات خود را برای انجام اصلاحات در قانون کار ارائه کنند و این قانون با توجه به نیازها و شرایط جامعه کار و تولید اصلاح شود.