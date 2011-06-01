به گزارش خبرگزاری مهر، این فیلم با زمان 60 دقیقه روایتی از زندگی هفت نوجوان زیر 15 سال است که در کانون اصلاح و تربیت شهر زیبای تهران زندگی میکنند.
مهرداد اسکویی بیش از 300 جشنواره داخلی و خارجی که بیش از هشتاد عنوان جایزههای مختلف را در کارنامه خود ثبت کرده است که نمونهای از آن در چهاردهمین جشن بزرگ سینمای ایران "جشن خانه سینما 1389"، از نقش و تاثیر مهرداد اسکویی در اعتلای سینمای مستند ایران طی مراسم نکوداشت وی از سوی انجمن مستند سازان و انجمن تهیهکنندگان سینمای مستند، تقدیر و ستایش شد.
علاقمندان سینمای مستند میتوانند روز چهارشنبه ساعت 18 در سینما آزادی به تماشای این فیلم بنشینند.
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