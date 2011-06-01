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۱۱ خرداد ۱۳۹۰، ۱۶:۲۶

در اجلاسیه استادان حوزه؛

همبستگی استادان سطح عالی و خارج حوزه با مردم بحرین تاکید شد

همبستگی استادان سطح عالی و خارج حوزه با مردم بحرین تاکید شد

قم - خبرگزاری مهر: استادان شرکت کننده در سیزدهمین اجلاسیه استادان سطح عالی و خارج حوزه بر همبستگی با مردم بحرین تاکید و اهانت به قرآن و مساجد را به شدت محکوم کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام میردامادی از استادان سطح عالی حوزه علمیه قم در سیزدهمین اجلاسیه استادان سطح عالی و خارج حوزه علمیه در مدرسه عالی دارالشفاء با تاکید بر همبستگی استادان حوزه با مردم بحرین تاکیدکرد: ایران اسلامی نقش زیادی در بیداری اسلامی در منطقه و در شمال آفریقا دارد و تماشاگر بیطرف نیست.

وی اضافه کرد: البته قیام مردم بحرین از اهمیت بیشتری برای ما برخوردار است و اساتید حوزه همبستگی خود را شواری عالی علمای بحرین و با مردم این کشور اعلام می‌دارند و اهانت به قرآن و مساجد و حسینیه‌ها را محکوم می‌کنند.

امام؛ اغازگر بیداری اسلامی

وی با تسلیت فرارسیدن ارتحال امام خمینی بیان کرد: امام خمینی به عنوان شخصی بی‌نظیر در عرصه فقاهت آغازگر نهضت بیداری اسلامی است و گستره نمادهای اسلامی و ظلم ستیزی در نهضتهای آزادیخواهانه معاصر نیز شاهد برمدعای بیداری اسلامی است.

کشورهای اسلامی تجربه ولایت فقیه را بیازمایند

میردامادی اظهارداشت: تجربه رهبری ولایت فقیه در جریان انقلاب ایران به عنوان بزرگ‌ترین نعمت خداوند است و نهضتهای کنونی برای سرقت نرفتن انقلابشان و انحراف آن باید این تجربه را بیاموزند، جدی بگیرند و بر دینی بودن آن تاکید کنند.

استاد سطح عالی حوزه با اشاره به اهمیت قم در جهان اسلام بیان کرد: کمتر شهری در دنیا با ابعاد و جمعیتی محدود را می‌توان سراغ گرفت که این تعداد حلقه درس، مهاجر علمی از ده‌ها کشور وانتشارات و... است لامحاله مدبرانه باید این همه تلاش را پاس داشت و در بیداری مسلمانان از آن سود برد.

وی افزود: اندیشه دانشوران قطعا در مناسبات بین المللی اثرگذار و برای رسالت جهانی حوزه بیشتر می‌توان اندیشید و باید گامهای جدیتری برداشته شود.

ظرفیت‌های بین المللی قم

وی با اشاره به راهکارهای ایجاد ظرفیت‌های جدید بین المللی برای حوزه افزود: ایجاد شرایط لازم برای استادان که آماده همکاری در یادگیری زبان، آشنایی با مذاهب و مشارکت در همایش‌های بین المللی و تدوین متون قابل ارایه در خارج، اعزام استادان به همایش‌ها و کرسی‌های اسلام‌شناسی و در خارج، فراهم کردن امکان حضور استادان به صورت مجازی در خارج کشور از طریق سایت‌ها و فضای اینترنت و ماهواره از جمله این راهکار‌ها است.

نقش استاد در تدوین نقشه جامع حوزه

وی افزود: مشارکت مدرسین حوزه در تدوین سند راهبردی و نقشه جامع بین المللی حوزه از دیگر مواردی است که می‌تواند موجب تقویت جنبه بین المللی حوزه شود.

میردامادی تاکیدکرد: مراجع معظم همواره سعه و گستره معارف اهل بیت را مساوی همه جهان دانسته‌اند و این خود پشتوانه استواری برای فعالیتهای درخور حوزه است.

کد مطلب 1326732

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