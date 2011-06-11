محمدرضا خباز در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به سئوالی مبنی بر علت سکوت برخی اصلاح طلبان در قبال انحراف جریان اصلاح طلبی و در مقابل عکس العمل شدید آنها در قبال انحراف در اردوگاه اصولگرایان تصریح کرد: توصیه اخیر مقام معظم رهبری به تقوای فردی و جمعی به معنای این است که اصلاح طلبان نیز باید مواظب رفقای خود باشند و در مقابل انحرافات آنها عکس العمل نشان دهند.

عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی با اشاره به جلسه ستادهای انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری در 27 خرداد ماه سال 88 با مقام معظم رهبری افزود: بنده در اواخر خرداد ماه پس از دیدار با مقام رهبری در نطق پیش از دستور خود فصل الخطاب بودن ایشان را به منتقدین یادآور شدم تا بدین وسیله جامعه اصلاح‌طلبان را دعوت به آرامش و تمکین به قانون نمایم.

نماینده مردم کاشمر در مجلس به نطق خود در مخالفت با حوادث 25 بهمن ماه 1389 اشاره کرد و اظهار داشت: نمایندگان ملت بر اساس وظیفه ذاتیشان باید نظارتی عادلانه داشته باشند و بدی ها و خوبی های جریانات سیاسی را با هم مشاهده کنند تا در صورتی که به جریان خاص سیاسی به دلیل برخی انحرافات منتقد بودند در صورت مشاهده آن انحرافات در جریان مطبوع خویش نیز، دوستانشان را نصیحت کرده و با انحرافات آنان نیز مقابله کنند.

وی تاکید کرد: تقوای جمعی ایجاب می کند اصلاح طلبان رفقای خود را نیز از انحراف حفظ کنند.