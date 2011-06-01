گسترش فرهنگ امر به معروف نیازمند تشکیل سازمان مستقل است

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، مهدی سعادتی عصر چهارشنبه در همایش سراسری مسئولان ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر کشورافزود: امر به معروف و نهی از منکر امروز یک موضوع عام، فراگیر و مربوط به تمامی عرصه هاست و همه باید نسبت به این موضوع احساس مسئولیت کنند.

وی با بیان اینکه بحث تذکر لسانی از عوامل اصلی تحقق امر به معروف و نهی از منکر است، اظهارداشت: این طرح پایلوت همزمان با 40 شهرستان کشور در لنگرود و فومن نیز اجرا می شود.

استاندار گیلان گفت: تصویب قانون های درباره به امر به معروف و نهی از منکر با توجه به اصل هشتم قانون اساسی از راهکارهای دیگر گسترش این فرهنگ است.

وی همچنین با اشاره به مصوبات فرهنگی سفر رئیس جمهور اظهارداشت: از رسانه ها و مطبوعات بویژه رسانه ملی خواست از همه توان برای آموزش عمومی و فرهنگ سازی استفاده کنند.

سعادتی ادامه داد: با فعال کردن ستادهای امر به معروف و نهی از منکر در حوزه های اجرایی، تشکل های مردمی، فرهنگی، کارخانجات و اصناف باید تذکرلسانی گسترش یابد.

وی تأکید کرد: در ترویج فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر دانشگاهها، هیئت های مذهبی و پایگاههای بسیج نیز مسئولیت سنگینی بر عهده دارند.

استاندار گیلان با اشاره به گردشگر پذیر بودن گیلان افزود: در ترویج فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر در این استان نیازمند رویکرد ویژه مسئولان است.

سازمان توسعه سواحل و دریا در برنامه پنج توسعه تشکیل می شود

وی همچنین با اشاره به تشکیل سازمان توسعه سواحل و دریا در برنامه پنج توسعه گفت: با تشکیل این سازمان مباحث فرهنگی مربوط به سواحل با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد.

سعادتی با بیان اینکه گیلان به عنوان استانی فرهیخته محسوب می شود، یادآورشد: پرورش علما، مراجع بزرگ و شخصیت های تأثیرگذار تاریخ کشور در این استان مسئولیت ها را برای گسترش فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر سنگین تر می کند و در این زمینه نیازمند همدلی تمامی مسئولان اجرایی، ائمه جمعه و نخبگان خواهیم بود.