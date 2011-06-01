به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایش که از نیمه خردادماه به صحنه می‌رود مبتنی بر حرکت است و با حضور 40 بازیگر اجرا می‌شود. داستان این نمایش روایتی تاریخی از زمان "آدم و حوا" تا زمان رحلت امام خمینی (ره) را در بر می‌گیرد که تنها با حرکات طراحی شده اجرا می‌شود.

محسن گودرزی، عامر مسافر آستانه، بهروز پوربرجی، حمیدرضا جوکار، الهام جعفرنژاد، ایده ابوطالبی، الناز تاریخی، تهمینه شهمیر، امیر محمودی و بهادر فاضل از جمله بازیگران این نمایش هستند. سعید داخ به عنوان دستیار کارگردان و مجری این طرح است.

نمایش "منظومه ملکوت" به کارگردانی شهریار رشیدعلی‌پور از 15 خردادماه به مدت 10 شب ساعت 18:30 در تالار وحدت به صحنه می‌رود.