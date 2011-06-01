صادرات کالا از استان قزوین به پاکستان 10 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مجید برزگر در جلسه مشترک روسای اتاق بازرگانی قزوین و گجرات پاکستان که ظهر

چهارشنبه در محل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن قزوین برگزار شد اظهارداشت: پاکستان در زمره 10 کشور هدف صادراتی

استان قزوین محسوب می شود که توسعه مناسبات با آن در اولویت سازمان بازرگانی استان قرار داد.

وی افزود: در سال گذشته مجموعا 546 میلیون دلار کالا از ایران به پاکستان صادر شد که بیش از 12 میلیون دلار آن از استان قزوین بوده است.

برزگر اظهارداشت: کالاهای صادر شده از قزوین به پاکستان شامل مواد شوینده، مایع ظرفشویی، موتورسیکلت، موکت، مواد غذایی، کاشی و سرامیک و شیشه بوده است.

وی از حجم واردات 382 میلیون دلاری از کشور پاکستان به ایران هم خبرداد و تصریح کرد: بیشترین کالاهای وارداتی از پاکستان به کشورمان را برنج، نارنگی خشک، گلابی، انبه، تخم کنجد، لاشه و شقه گوسفندی، پارچه تاروپود از کنف و الیاف سلولزی تشکیل می دهد.

معاون توسعه تجارت خرجیسازمان بازرگانی استان قزوین اظهارامیدواری کرد با تبادل هیئتهای تجاری قزوین و لاهور پاکستان میزان صادرات کالا از استان به این کشور به 20 میلیون دلار بالغ شود.

رئیس اتاق بازرگانی گجرات پاکستان عصر چهارشنبه از واحدهای صنعتی کاشی و سرامیک برلیان، کارخانه شیشه لیا، شرکت سرو کاسپین، تولید کننده دستمال کاغذی و بهداد، تولید کننده مواد شوینده در استان قزوین دیدن کرد.