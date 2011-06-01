نمایشگاه "سلامی بر آفتاب" در دانشگاه آزاد ساری برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم افتتاح این نمایشگاه کیومرث نیاز آذری رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، معاونان اداری و مالی و عمرانی دانشگاه، رئیس دفتر فرهنگ اسلامی و جمعی از دانشجویان حضور داشتند.

در این نمایشگاه که با همکاری موسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی (ره) برپا شده علاوه بر ارائه تصاویر مختلف از ابعاد گوناگون زندگی فردی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی حضرت امام خمینی (ره) بخشی از کتب و آثار حضرت امام در اختیار مراجعه کنندگان قرار می گیرد و فیلم و کلیپ های ویژه از زندگی و سخنان حضرت امام به صورت تصویری پخش می شود.

در این نمایشگاه کتابهای زندگینامه حضرت امام خمینی (ره) از تولد تا رحلت، وصیت نامه سیاسی الهی امام خمینی(ره)، آیت اعتدال شامل رهنمودها و خاطراتی از ویژگیهای امام خمینی (ره)، آیینه حسن شامل خاطراتی از ویژگیهای ممتاز امام خمینی (ره) در امور فردی و اجتماعی به طور رایگان بین دانشجویان و اساتید توزیع می شود.

این نمایشگاه از امروز به مدت یک هفته برای بازدید علاقمندان دایر است.

