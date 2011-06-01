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۱۱ خرداد ۱۳۹۰، ۱۸:۲۷

مصرف آب در بیرجند 12 درصد کاهش یافت

مصرف آب در بیرجند 12 درصد کاهش یافت

بیرجند - خبرگزاری مهر: مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان بیرجند از کاهش 12 درصدی مصرف آب در بخش خانگی بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید محمد نژاد ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: مصارف آب در بخش‌ها اداری، عمومی، ساخت و ساز 15 درصد افزایش داشته است.

وی افزود: این روند ناشی از افزایش ساخت و سازها و فعال بودن طرح توسعه مسکن مهر در شهرستان بوده است.

وی از افزایش برخورد با انشعابات غیر مجاز با کمک بخش خصوصی در شهرستان بیرجند خبر داد و بیان کرد: با همکاری پیمانکار بخش خصوصی  با افرادی که به شبکه و تاسیسات آب و فاضلاب تجاوز و اقدام به نصب انشعاب غیر مجاز نمایند، برخورد و با هماهنگی مراجع قانونی نسبت به قطع انشعابات آنها اقدام می شود.

محمد نژاد ادامه داد: اکیپ شناسایی و قطع انشعابات غیر مجاز زیر نظر مسئول خدمات مشترکین و درآمد امور آب و فاضلاب برای جلوگیری از مصارف غیر مجاز و کاهش آب بدون درآمد راه اندازی شده است.

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان بیرجند بیان داشت: در سال گذشته بالغ بر 100 انشعاب غیر مجاز پر مصرف  در بیرجند شناسایی و قطع شده است.

به گفته وی 24 مورد از این انشعابات به مجاز تبدیل شده است.

محمد نژاد گفت: همچنین انشعاب مشترکینی که علی رغم تذکرات و اخطارهای مکرر طی چند دوره، بدهی انشعاب آب و فاضلاب املاک خود را پرداخت نکرده اند، نیزموقتا قطع خواهد شد.

کد مطلب 1326817

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