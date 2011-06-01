مصرف آب در بیرجند 12 درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مجید محمد نژاد ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: مصارف آب در بخش‌ها اداری، عمومی، ساخت و ساز 15 درصد افزایش داشته است.

وی افزود: این روند ناشی از افزایش ساخت و سازها و فعال بودن طرح توسعه مسکن مهر در شهرستان بوده است.

وی از افزایش برخورد با انشعابات غیر مجاز با کمک بخش خصوصی در شهرستان بیرجند خبر داد و بیان کرد: با همکاری پیمانکار بخش خصوصی با افرادی که به شبکه و تاسیسات آب و فاضلاب تجاوز و اقدام به نصب انشعاب غیر مجاز نمایند، برخورد و با هماهنگی مراجع قانونی نسبت به قطع انشعابات آنها اقدام می شود.

محمد نژاد ادامه داد: اکیپ شناسایی و قطع انشعابات غیر مجاز زیر نظر مسئول خدمات مشترکین و درآمد امور آب و فاضلاب برای جلوگیری از مصارف غیر مجاز و کاهش آب بدون درآمد راه اندازی شده است.

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان بیرجند بیان داشت: در سال گذشته بالغ بر 100 انشعاب غیر مجاز پر مصرف در بیرجند شناسایی و قطع شده است.

به گفته وی 24 مورد از این انشعابات به مجاز تبدیل شده است.

محمد نژاد گفت: همچنین انشعاب مشترکینی که علی رغم تذکرات و اخطارهای مکرر طی چند دوره، بدهی انشعاب آب و فاضلاب املاک خود را پرداخت نکرده اند، نیزموقتا قطع خواهد شد.