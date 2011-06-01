دندانپزشک در روستاها حضور ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید صمدزاده ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه در حال حاضر به اندازه کافی دانشکده دندانپزشکی و دندانپزشک در ایران وجود دارد، افزود: در چند سال اخیر با توقف برنامه انتقال دندانپزشک به مناطق روستایی، دندانپزشکی در روستاها وجود ندارد.

وی با اشاره به اینکه معاونت آموزشی و معاونت بهداشتی وزارتخانه بر سر این موضوع اختلاف نظر دارند، ادامه داد: در گذشته دندانپزشکان متعهد بودند که شش سال در روستاها خدمت رسانی کنند و بعد از شرکت در امتحان ارتقا دکتری برای طبابت به شهرها می‌رفتند که چند سالی است با رفتن این نیروها کسی جایگزین آنها در روستاها نشده است.

قائم مقام اداره سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت با بیان اینکه پوسیدگی دندان نقش مستقیمی بر بروز بیماری‌های غیرواگیردار و به ویژه بیماری‌های قلبی و عروقی دارد، تصریح کرد: در صورتی که بتوان پوسیدگی دندان را تا 14 سالگی پیشگیری کرد می‌توان این اطمینان را داد که تا پایان عمر با مشکل و بیماری‌های دهان و دندان روبرو نخواهیم شد.

وی که شاخص DMFT را برخلاف سایر مسئولان که 1.86 اعلام کردند، برابر با "دو" ذکر کرد و اظهار داشت: در این شاخص تعداد دندان‌های پر شده، کشیده و دارای پوسیدگی سنجیده می‌شود.

صمدزاده یادآور شد: در حال حاضر وضعیت پوسیدگی دندان در کشورهای عربی به خاطر اینکه از وضعیت اقتصادی بهتری برخوردارند و مصرف شیرینی و تنقلات در آنها زیادتر است به همین خاطر نسبت به ایران نامطلوبتر است.

قائم مقام اداره سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت تصریح کرد: هدف از گردهمایی 22 کشور عضو منطقه امرو رسیدن به برنامه واحد، جمع‌آوری اطلاعات اولیه و اجرای یک برنامه عملیاتی در تمام این کشورها است.

وی گفت: در حال حاضر بیمه ترمیم دندان از سه سال گذشته در حالی در کشور به تصویب رسید که در اجرایی کردن آن مشکلاتی وجود دارد و نیاز به هماهنگی بیشتر وزارت بهداشت و رفاه و تامین اجتماعی است.

صمدزاده با اشاره به اینکه طرح ملی پیمایش سلامت دهان و دندان که یکبار در سال 87 و بار دیگر در سال 83 صورت گرفت، افزود: سومین دوره پیمایش ملی قرار بود تا پایان برنامه چهارم توسعه کشور صورت بگیرد اما به طول انجامید که به علت تغییر سیستم مدیریتی در کشور است.