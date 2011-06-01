مدیران در معرفی ظرفیتهای سرمایه گذاری استان جهادی عمل کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، عبد الله حسینی در نخستین همایش جذب سرمایه گذاری در شهرستان آباده با اشاره به لزوم اجرای سیاستهای موثر اجرایی و عدم پرداختن به جنبه های تبلیغاتی در این موضوع مهم اظهارداشت: برگزاری همایشهای جذب سرمایه گذاری و همچنین راه اندازی پارک سرمایه گذاری در فارس قابل توجه است که باید تلاش کنیم با استفاده از این ظرفیتها گامهای بعدی در تحقق اهداف سال جهاد اقتصادی برداریم.

وی هم افزایی و تعامل موثر مدیران برای جذب سرمایه گذاری را از جمله راهکارهای مناسب برای افزایش جذابیت برای سرمایه گذاران دانست و اظهار داشت: در حال حاضر همه دستگاه ها و نهادهای قانون گذاری، قضایی و نظارتی کشور پای کار جذب سرمایه گذاری و حمایت از سرمایه گذاران آمده اند و مجموعه مدیریتی فارس نیز در این راستا تجربه ورود بخش خصوصی و رشد اقتصادی حاصل از آن را در بخش اقتصاد استان با اهتمام ویژه ای دنبال می کند.

معاون امور عمرانی استاندار فارس خاطرنشان کرد: اعتبارات دولتی تنها تسریع کننده روند رشد اقتصادی است و دولت و مجموعه مدیریتی استان فارس همواره تلاش داشته که با ایجاد زیرساختهای مناسب زمینه لازم برای فعالیت مفید و مورد علاقه سرمایه گذاران را دنبال کند و این استراتژی است که قطار سرمایه گذاری را با اطمینان و با بهترین شکل ممکن به مقصد می رساند.

حسینی گفت: دولت در برنامه پنج ساله توسعه، رشد هشت درصدی را برای اقتصاد کشور پیش بینی کرده و باید توجه داشت که این پیش بینی با اتکا به اعتبارات دولتی محقق نمی شود و جذب سرمایه گذاری یکی از کلید های موفقیت در این امر است.

وی با اشاره به هدف گذاری دو و نیم میلیونی اشتغال در سال "جهاد اقتصادی" برای کشور، افزود: ایجاد اشتغال 140 هزار نفری در فارس با وجود جدیت و انگیزه بالای مدیران استان دست یافتنی است و در این راستا باید بخشهای کشاورزی، صنعت و معدن و خدمات استان شتاب بیشتری در فعال کردن ظرفیتهای اشتغال داشته باشند.

معاون امور عمرانی استاندار فارس همچنین بیان داشت: در یکسال گذشته شاهد جهش قابل ملاحظه ای در روند توسعه سرمایه گذاری در بخش های مختلف استان فارس بوده ایم که ایجاد فضای متفاوت جذب سرمایه گذاری این دست آورد را تائید می کند.

حسینی همچنین از سرمایه گذاری 10 هزارمیلیارد ریالی بخش خصوصی در نیروگاه یک هزار مگاواتی در منطقه شمال استان خبر داد و خاطرنشان کرد: سرمایه گذاری یک هزار و 200 هزار میلیارد ریالی در طرح راه آهن شیراز- بندر عباس و مشارکت 85 درصدی بخش خصوصی در این سرمایه گذاری، گویای واقعیت ایجاد فضای مناسب سرمایه گذاری در استان فارس است و عملیات اجرایی این طرح بزرگ ملی به زودی آغاز می شود.

وی افزایش فعالیت بانکها را از موثرترین ابزارهای موثر در گرایش و تقویت سرمایه گذاری دانست و با اشاره به ظرفیتهای معدنی و صنایع تبدیلی شهرستان آباده گفت: معرفی ظرفیتهای مهم منطقه ای سهم به سزایی در افزایش بهره وری ظرفیتهای اقتصادی شهرستان آباده دارد.

معاون امور عمرانی استاندار فارس تاکید کرد: حمایتهای حداکثری و قاطع مجموعه مدیریتی فارس از سرمایه گذاران در سال جهاد اقتصادی با قوت بیشتری ادامه خواهد یافت.

فرماندار شهرستان آباده نیز در این همایش گفت: ارتقای تراز اقتصادی کشور با "جهاد اقتصادی"محقق می شود و در این سال تلاش داریم تا بیش از سه هزار فرصت شغلی در شهرستان آباده ایجاد کنیم که البته موقعیت ممتاز این شهرستان زمینه ایجاد این تعداد شغل را در خود دارد.

محمد مهدی رضانیا با اشاره به استراتژی موفق جذب سرمایه گذاری در مدت اخیر خاطرنشان کرد: موقعیت جفرافیایی، منابع عظیم کانی و فعالیتهای عمرانی وسیع، افق روشنی را برای آینده اقتصادی شهرستان آباده ترسیم کرده و در این خصوص جذب سرمایه گذاری را با تاکید بیشتر از همیشه دنبال می کنیم.

وی همچنین از احداث چهار واحد فرآوری خاک نسوز در شهرستان آباده خبر داد و اظهار داشت: بخش صنعت شهرستان آباده تحول و رشد بسیار خوبی در یکسال اخیر داشته که تلاش خواهیم کرد این روند را با بهره گیری از همه ظرفیتهای سرمایه گذاری دنبال کنیم.