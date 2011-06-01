بی حجابی تبری برای قطع ریشه های اسلام است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمود حسینی دولت آبادی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بیحجابی مولود فرهنگ منحط غرب برای از میان بردن نظام اسلامی است.
وی تاکید کرد: عرصه حجاب و عفاف بر ترویج این فرهنگ در تمام شئونات جامعه باید به سرعت انجام پذیرد.
نماینده مردم میمه و شاهینشهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مسئله عفاف و حجاب نه تنها مختص بانوان بلکه لازم وشامل برای همه افراد جامعه است، افزود: باید در نظر داشت که تحقق آن نیازمند باور قلبی تک تک افراد جامعه است.
وی تصریح کرد: امر به معروف و نهی از منکر برای ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در پوشش رعایت شئونات اسلامی لازمه همه افراد جامعه به ویژه بانوان آن است.
حسینی دولت آبادی با اشاره به تلاشهای دشمنان در قالب تهاجم فرهنگی برای خدشه وارد کردن به اعتقادات مردم و آرمانهای انقلاب گفت: اشاعه فرهنگ اصیل اسلامی امر به معروف و نهی از منکر و حجاب و عفاف مهمترین راه مقابله با این دسیسهها است.
وی ادامه داد: حجاب عفاف رمز پایداری فرهنگی در برابر جنگ نرم دشمنان است.
نماینده مردم میمه و شاهینشهر در مجلس شورای اسلامی یادآورشد: دشمنان هرگز نمیتوانند با طرحهای شیطانی و تهاجم فرهنگی بر ملت ایران غلبه کنند زیرا فرهنگ عاشورایی بر این نظام حاکم است.
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