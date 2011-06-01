گرگان قهرمان رقابتهای دو و میدانی منطقه 10 دانشگاه آزاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، این مسابقات با شرکت هشت تیم از واحدهای منطقه 10 دانشگاه آزاد اسلامی به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی گرگان برگزار شد.

تیم دو ومیدانی دانشگاه آزاد اسلامی گرگان با کسب 95 امتیاز مقام اول را کسب کرده و تیمهای علی آباد کتول با 66 امتیاز مقام دوم و سمنان با 44 امتیاز مقام سوم را کسب کردند.

در رقابتهای انفرادی نیز احمد عادل دوست در 400 متر، محمد فراهانی در 800 متر، ایوب ارخی در پرتاب نیزه و وزنه و عبدالجلیل توماج در پرش ارتفاع و طول همگی از تیم دانشگاه آزاد اسلامی گرگان مقام اول را کسب کردند.

همچنین در رقابتهای پرش سه گام ، پرتاب دیسک ، 110 متر با مانع، پنج هزار متر، 1500 متر 200 متر و 100 متر محمد احمدی از سمنان، فرزاد پرونده از علی آباد کتول، رشید قولجانی از آزادشهر ، رضا بهزادی سمنان و افشین حسینیان از بندرگز مقامهای اول را کسب کردند.

براساس این گزارش در 100در 4 امدادی نیز تیم دانشگاه آزاد اسلامی گرگان با ترکیب محمد فراهانی، عبدالجلیل توماج و محمد محمدرضا پور و اجمد عادل دوست توانستند مقام اول این ماده را نیز کسب کنند.

گفتنی است مربیگری تیم دانشگاه آزاد اسلامی گرگان بر عهده ناصر ویزواری و سرپرست تیم نیز غلامرضای نوده بوده است.