پیمان امنیتی با آمریکا، کمکی به ایجاد امنیت پایدار در افغانستان نخواهد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، علاالدین بروجردی در این‎ ‎دیدار، سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران را ‏کمک به ایجاد امنیت پایدار و پیشرفت‎ ‎اقتصادی افغانستان دانست و افزود: خروج نیروهای نظامی بیگانه، ‏واگذاری امور به‏‎ ‎نهادهای ملی و تقویت نیروهای امنیتی در افغانستان تنها راه ایجاد آرامش در این کشور‎ ‎است‎.

وی با اشاره به سفر اخیر خود به افغانستان و‎ ‎مذاکرات سازنده با مقامات ارشد این کشور گفت:‌ روند ‏تحولات به سوی تثبیت ساختارهای‎ ‎سیاسی - امنیتی و نهادهای حاکمیتی ملی در این کشور محسوس ‏بود‎.

بروجردی بر آمادگی مجلس شورای اسلامی برای کمک به تقویت‎ ‎نهاد پارلمانی در افغانستان تاکید کرد‎.

اشتفان دمیستورا نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور افغانستان‎ ‎نیز در این دیدار افغانستان را متعلق به مردم این کشور ‏دانست و افزود: باید با کمک‎ ‎به آموزش و تقویت نیروهای امنیتی افغانستان و تثبیت نهادهای ملی در این ‏کشور زمینه‎ ‎حضور نیروهای خارجی را از میان برود و وی نقش کشورهای منطقه را در این راستا بسیار‎ ‎مهم ‏ارزیابی کرد‏‎.

وی تصریح کرد: به همان میزان که نیروهای امنیتی‎ ‎ملی افغانستان تقویت شوند فضای کمتری برای ادامه ‏فعالیت نیروهای بیگانه در این کشور‎ ‎باقی خواهد ماند‏‎.

وی با ابراز خرسندی از آغاز به کار پارلمان‏‎ ‎افغانستان ابراز امیدواری کرد ادامه این روند به تقویت نهادهای ‏حاکمیتی در‏‎ ‎افغانستان منجر شود‎.