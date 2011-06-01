پیمان امنیتی با آمریکا، کمکی به ایجاد امنیت پایدار در افغانستان نخواهد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، علاالدین بروجردی در این دیدار، سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران را کمک به ایجاد امنیت پایدار و پیشرفت اقتصادی افغانستان دانست و افزود: خروج نیروهای نظامی بیگانه، واگذاری امور به نهادهای ملی و تقویت نیروهای امنیتی در افغانستان تنها راه ایجاد آرامش در این کشور است.
وی با اشاره به سفر اخیر خود به افغانستان و مذاکرات سازنده با مقامات ارشد این کشور گفت: روند تحولات به سوی تثبیت ساختارهای سیاسی - امنیتی و نهادهای حاکمیتی ملی در این کشور محسوس بود.
بروجردی بر آمادگی مجلس شورای اسلامی برای کمک به تقویت نهاد پارلمانی در افغانستان تاکید کرد.
اشتفان دمیستورا نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور افغانستان نیز در این دیدار افغانستان را متعلق به مردم این کشور دانست و افزود: باید با کمک به آموزش و تقویت نیروهای امنیتی افغانستان و تثبیت نهادهای ملی در این کشور زمینه حضور نیروهای خارجی را از میان برود و وی نقش کشورهای منطقه را در این راستا بسیار مهم ارزیابی کرد.
وی تصریح کرد: به همان میزان که نیروهای امنیتی ملی افغانستان تقویت شوند فضای کمتری برای ادامه فعالیت نیروهای بیگانه در این کشور باقی خواهد ماند.
وی با ابراز خرسندی از آغاز به کار پارلمان افغانستان ابراز امیدواری کرد ادامه این روند به تقویت نهادهای حاکمیتی در افغانستان منجر شود.
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