خوشی رقصی آل خلیفه برای ایپک / ادامه روابط با لابی بزرگ صهیونیستها

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی بحرین، "خالد بن احمد آل خلیفه" که هم اکنون از آمریکا دیدار می کند با اعضای ایپک(بزرگترین لابی رژیم صهیونیستی در آمریکا) دیدار کرده است.

وزیر امور خارجه بحرین با اعضای این لابی صهیونیستی که به کمیته امور آمریکایی-اسرائیلی(ایپک) موسوم است، درراس آنها"جیسون آیزاکسون" مدیر امور بین المللی این کمیته قرار داشته است ملاقات کرده است.

دراین دیدار به روابط دوجانبه میان آمریکا با رژیم بحرین و نیز مواضع آل خلیفه درباره مسائل منطقه ای پرداخته شده است و ایزاکسون از تمایل ایپک برای تحکیم روابط با رژیم بحرین سخن گفته است.

بر اساس این گزارش، وزیر امور خارجه رژیم بحرین ضمن استقبال از مواضع و دیدگاههای مسئولان لابی صهیونیستها(ایپک) از تمایل مقامات رژیم متبوش برای گسترش روابط با این مجموعه خبر داد.

در این دیدار همکاری میان رژیم بحرین و لابی بزرگ صهیونیستها در مسائل مختلف و تقویت آن مورد تاکید واقع شد و ایپک نیز بر همکاری سازنده با رژیم بحرین در زمینه های گوناگون تاکید کرد.

شایان ذکر است که منابع خبری قبلا نیز اخباری از دیدار محرمانه خالد بن احمد آل خلیفه با لابی صهیونیستها در آمریکا منتشر کرده بودند.وی در جمع اعضای ایپک گفته بود: هم باید این واقعیت را درک کنند که اسرائیل دارای هویت تاریخی درخاورمیانه است و تا ابد نیز در منطقه خواهد ماند و هنگامی که همه به این درک برسند آنگاه دستیابی به توافقنامه صلح میان کشورهای منطقه و اسرائیل آسان تر خواهد شد.