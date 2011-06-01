همایش واکاوی ابعاد منظومه فکری امام راحل برگزار می شود

حجت الاسلام صفر قربانپور در گفتگو با خبرنگار مهر در زاهدان، اظهار داشت: این همایش با محوریت بیداری اسلامی جوامع و ملل مسلمان و نقش کارگزاران در الگو سازی نظام جمهوری اسلامی ایران برای سایر کشورهای اسلامی روز سه شنبه 17 خرداد ماه ساعت 9 در سالن اجتماعات شهدای این اداره کل با سخنرانی آیت الله سلیمانی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زاهدان آغاز می شود.

وی گفت: همچنین مراسم سوگواری ارتحال حضرت امام خمینی (ره) با همکاری محوری ستاد برگزاری بیست و دومین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره) و یوم الله 15 خرداد یکشنبه 15 خرداد از ساعت 10 در مسجد حضرت علی (ع) زاهدان برگزار می شود.

وی گفت: مراسم محوری گرامیداشت بیست ودومین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره) و ولادت با سعادت امام محمد باقر (ع) ویژه برادران روز شنبه 14 خرداد ماه ساعت 10 صبح در مسجد المهدی (عج) زاهدان و مراسم ویژه خواهران نیز ساعت 17 همان روز در حوزه علمیه نرجس (س) برگزار می شود.

وی افزود: در شهرستانهای زابل و ایرانشهر مراسم محوری ارتحال امام (ره) به صورت همزمان به ترتیب در مصلای المهدی (عج) و مصلای فاطمه الزهرا (س) 12 خرداد ماه ساعت 9 صبح برگزار می شود.

مدیر کل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان بیان داشت: مسجد جامع الزهرا (س) نیکشهر 12 خرداد ماه بعد از نماز مغرب و عشاء، مسجد امام حسین (ع) چابهار 14 خرداد ماه بعد از نماز مغرب و عشاء و مسجد جامع صاحب الزمان (عج) خاش نیز همان روز بعد از نماز مغرب و عشاء میزبان عزاداران معمار بزرگ انقلاب اسلامی ایران هستند.

وی گفت: مسجد جامع حضرت علی ابن ابیطالب (ع) سراوان 14 خرداد ماه بعد از نماز مغرب و عشاء و مصلای امام علی (ع) دلگان 13 خرداد ماه بعد از نماز مغرب و عشاء مکانهای برگزاری مراسم محوری ارتحال امام خمینی (ره) هستند.