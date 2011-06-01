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۱۱ خرداد ۱۳۹۰، ۱۹:۱۱

در زاهدان/

همایش واکاوی ابعاد منظومه فکری امام راحل برگزار می شود

همایش واکاوی ابعاد منظومه فکری امام راحل برگزار می شود

زاهدان - خبرگزاری مهر: مدیر کل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان گفت: همایش واکاوی ابعاد منظومه فکری حضرت امام خمینی (ره) بزرگ معمار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، 17 خرداد ماه در زاهدان برگزار می شود.

حجت الاسلام صفر قربانپور در گفتگو با خبرنگار مهر در زاهدان، اظهار داشت: این همایش با محوریت بیداری اسلامی جوامع و ملل مسلمان و نقش کارگزاران در الگو سازی نظام جمهوری اسلامی ایران برای سایر کشورهای اسلامی روز سه شنبه 17 خرداد ماه ساعت 9 در سالن اجتماعات شهدای این اداره کل با سخنرانی آیت الله سلیمانی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زاهدان آغاز می شود.

وی گفت: همچنین مراسم سوگواری ارتحال  حضرت امام خمینی (ره) با همکاری محوری ستاد برگزاری بیست و دومین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره) و یوم الله 15 خرداد یکشنبه  15 خرداد از ساعت 10  در مسجد حضرت علی (ع) زاهدان برگزار می شود.

وی گفت: مراسم محوری گرامیداشت بیست ودومین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره) و ولادت با سعادت امام محمد باقر (ع) ویژه برادران روز شنبه 14 خرداد ماه ساعت 10 صبح در مسجد المهدی (عج) زاهدان و مراسم ویژه خواهران نیز ساعت 17 همان روز در حوزه علمیه نرجس (س) برگزار می شود.

وی افزود: در شهرستانهای زابل و ایرانشهر مراسم محوری ارتحال امام (ره) به صورت همزمان به ترتیب در مصلای المهدی (عج) و مصلای فاطمه الزهرا (س) 12 خرداد ماه ساعت 9 صبح برگزار می شود.

مدیر کل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان بیان داشت: مسجد جامع الزهرا (س) نیکشهر 12 خرداد ماه بعد از نماز مغرب و عشاء، مسجد امام حسین (ع) چابهار 14 خرداد ماه بعد از نماز مغرب و عشاء و مسجد جامع صاحب الزمان (عج) خاش نیز همان روز بعد از نماز مغرب و عشاء میزبان عزاداران معمار بزرگ انقلاب اسلامی ایران هستند.

وی گفت: مسجد جامع حضرت علی ابن ابیطالب (ع) سراوان 14 خرداد ماه بعد از نماز مغرب و عشاء و مصلای امام علی (ع) دلگان 13 خرداد ماه بعد از نماز مغرب و عشاء مکانهای برگزاری مراسم محوری ارتحال امام خمینی (ره) هستند.

وی افزود: مراسم مشابه 14 خرداد ماه بعد از نماز مغرب و عشاء در مسجد جامع امام حسن مجتبی (ع) کنارک و ساعت 11 همان روز در مسجد جامع زهک برگزار می شود.

کد مطلب 1326929

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