تیم ملی فوتسال ایران برابر برزیل شکست خورد

به گزارش خبرنگار مهر، روز نخست رقابتهای فوتسال پنج جانبه چین امروز چهارشنبه با دیدار تیم های ملی فوتسال ایران و برزیل پیگیری شد که طی آن شاگردان علی صانعی برابر قهرمان جهان تن به شکست دادند. تیم کشورمان در حالی این بازی را با نتیجه 3 بر یک به برزیل واگذار کرد که حسین شمس سرمربی ملی پوشان کشورمان به دلیل اختلافاتی که با فدراسیون پیدا کرد به چین اعزام نشد.

تیم های ملی فوتسال برزیل و ایران در سالهای اخیر بارها با هم روبرو شده اند که البته همواره پیروزی با زردپوشان آمریکای جنوبی بوده است. در دیدار امروز چهارشنبه نیز تیم ملی فوتسال کشورمان با نتیجه 3 بر یک بازی را به حریف نامدار خود واگذار کرد. علی کیانی گلزن ایران در این مسابقه بود.

برنامه ادامه رقابتهای فوتسال چین به شرح زیر است:

پنجشنبه - 12/3/1390

* ژاپن - چین، ساعت 19

* رومانی - ایران، ساعت 21

جمعه - 13/3/1390

* ایران - ژاپن، ساعت 19

* برزیل - رومانی، ساعت 21

شنبه - 14/3/1390

* ژاپن - برزیل، ساعت 19

* چین - ایران، ساعت 21

یکشنبه - 15/3/1390

* رومانی - ژاپن، ساعت 17

* برزیل - چین، ساعت 19