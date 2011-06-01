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۱۱ خرداد ۱۳۹۰، ۲۱:۳۲

فیگارو خبر داد:

ابعاد دیگری از جنایات قذافی ؛ دیکتاتور لیبی 10 هزار نفر را کشته است

ابعاد دیگری از جنایات قذافی ؛ دیکتاتور لیبی 10 هزار نفر را کشته است

یک روزنامه غرب ابعاد دیگری از جنایات رژیم معمر قذافی و کشتار 10 هزار نفر از مردم لیبی به دست مزدوران وی را فاش کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه فیگارو در شماره امروز خود درباره تحولات لیبی آورده است : "معمر قذافی" سیاست زمین سوخته را در لیبی پیاده می کند و سعی دارد به شیوه های مختلف مخالفان را وادار به تسلیم کند.

این روزنامه می افزاید: بیست هزار نفر تاکنون بازداشت شده اند.قذافی از بازداشت شدگان به عنوان سپر انسانی استفاده می کند و دستور تجاوز به زنان را صادر کرده است.

روزنامه فوق بیان کرد: طرفداران معمر قذافی هیچ ابایی از ویران کردن بیمارستانها ندارند: آنها به عمد به از بین بردن کیسه های خون در بیمارستان دست می زنند.

این روزنامه اعلام کرد مردمی که تحت قلمرو حکومت قذافی زندگی می کنند درباره شنود مکالماتشان هراسان هستند و جرات نمی کنند حرفی بزنند.

کد مطلب 1326960

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