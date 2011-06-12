محمد کرمی راد در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص سخنان اخیر آیت الله هاشمی رفسنجانی در باره جریان انحرافی و ابراز نگرانیهای وی در این خصوص تصریح کرد: با اینکه رهبرانقلاب بارها تاکید داشتند که خواص در زمان لازم موضع گیری مناسب داشته باشند، مشاهده کردیم آقای هاشمی در زمانیکه طرفداران آقای موسوی و کروبی شعارهای ساختار شکنانه علیه ولایت فقیه و نه غربی ونه شرقی سر می دادند، سکوت کرده وموضع شفافی در مقابل این گروه نگرفت.
کرمی ضمن بیان اینکه با مطرح شدن جریان انحرافی هیچ گاه جریان فتنه، خیانتها وجنایاتشان ازیاد مردم نخواهد رفت، افزود: باید در خصوص این دو جریان روشنگریهای لازم صورت پذیرد تا مردم بصیرت کافی را کسب کنند.
وی خاطر نشان کرد: خواصی که در دوره فتنه نمره قبولی کسب نکردند، نمی توانند امروزجریان انحرافی را پتک کرده و برسر این دولتی که خدمات آن بیش از سایر دولتها است بکوبند.
نماینده کرمانشاه در مجلس با اشاره به خطبه نماز جمعه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال88 گفت: ایشان هنوز بر مواضع خود در آخرین نمازجمعه تاکید داشته و تا به امروز موضع گیری شفافی رادرخصوص جریان فتنه نداشته است.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: خواص بی بصیرتی که دردوره فتنه که اصل نظام وآرمان های امام توسط گروهی ساختار شکن درخطر بود سکوت کردند و موضع خود را صریحا اعلام نکردند، نمی توانند کم کاری خود را با موضع گیری در قبال جریان انحرافی جبران کنند.
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