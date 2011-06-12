محمد کرمی راد در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص سخنان اخیر آیت الله ‏هاشمی رفسنجانی در باره جریان انحرافی و ابراز نگرانیهای وی در این خصوص تصریح ‏کرد: با اینکه رهبرانقلاب بارها تاکید داشتند که خواص در زمان لازم موضع گیری ‏مناسب داشته باشند، مشاهده کردیم آقای هاشمی در زمانیکه طرفداران آقای موسوی ‏و کروبی شعارهای ساختار شکنانه علیه ولایت فقیه و نه غربی ونه شرقی سر ‏می دادند، سکوت کرده وموضع شفافی در مقابل این گروه نگرفت.‏

کرمی ضمن بیان اینکه با مطرح شدن جریان انحرافی هیچ گاه جریان فتنه، خیانت‌ها ‏وجنایاتشان ازیاد مردم نخواهد رفت، افزود: باید در خصوص این دو جریان ‏روشنگری‌های لازم صورت پذیرد تا مردم بصیرت کافی را کسب کنند.‏

وی خاطر نشان کرد: خواصی که در دوره فتنه نمره قبولی کسب نکردند، نمی توانند ‏امروزجریان انحرافی را پتک کرده و برسر این دولتی که خدمات آن بیش از سایر ‏دولت‌ها است بکوبند.‏

نماینده کرمانشاه در مجلس با اشاره به خطبه نماز جمعه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال88 گفت: ایشان هنوز بر ‏مواضع خود در آخرین نمازجمعه تاکید داشته و تا به امروز موضع گیری شفافی ‏رادرخصوص جریان فتنه نداشته است.‏

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: خواص بی بصیرتی که دردوره فتنه که اصل ‏نظام وآرمان های امام توسط گروهی ساختار شکن درخطر بود سکوت کردند ‏و موضع خود را صریحا اعلام نکردند، نمی توانند کم کاری خود را با موضع گیری ‏در قبال جریان انحرافی جبران کنند.‏

