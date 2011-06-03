تلاش های علمی دانشجویان کشور را در مسیر تعالی یاری می کند

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، عبدالله جاسبی در پیامی به جشن دانش آموختگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی که توسط محمد باقر لیمویی معاون دانشجویی این واحد دانشگاهی قرائت شد، منابع انسانی کارآمد و شایسته را زیربنای توسعه دانست.



وی ابراز امیدواری کرد: امید است دانشجویان با بهره گیری از تجربیات سال های تحصیل خود، بتوانید فرد شایسته ای برای کشور و در زمینه پویایی و بالندگی ایران اسلامی از یافته های علمی خود به نحو مطلوب بهره برداری کنند.



وی با تبریک به فارغ التحصیلان و خانواده آنها به واسطه اتمام افتخار آمیز دوره تحصیلی آنان اظهار داشت:دانش آموختگان این واحد دانشگاهی ثمرات این شجره طیبه هستید که در همه جای کشور وحتی کشورهای دیگر روشنی می بخشد.



رئیس دانشگاه آزاد اسلامی دراین پیام خود به دستاوردهای این دانشگاه اشاره کرد و گفت: هم اکنون دانشگاه آزاد اسلامی دارای سه میلیون و 700 هزار فارغ التحصیل، بیش از یک میلیون و 600 هزار دانشجو، 30هزار عضو هیئت علمی و 33 هزار پرسنل است.



جاسبی افزود: دانشگاه با 600 مدرسه و حدود 60 هزار دانش آموز، 114 آموزشکده سما، 10 مجتمع بیمارستانی، 50 مرکز رشد و فناوری و با 400 واحد دانشگاهی و مرکز آموزشی، در فضایی نزدیک به 20میلیون متر مربع و هزاران آزمایشگاه، کارگاه و کتابخانه و مراکز تحقیقاتی، بزرگترین مجتمع آموزشی جهان محسوب می شود.



رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی تعداد دانش آموختگان این واحد دانشگاهی برابر با تعداد دانشجویان درحال تحصیل دراین دانشگاه اعلام کرد و گفت: در ده سال گذشته تعداد پنج هزار نفر از واحد آیت الله آملی فارغ التحصیل شدند که 800 نفر از این تعداد سال گذشته دوره تحصیلی خود را به پایان رساندند.



علی محمد صفانیا با اشاره به اینکه این سومین جشن فارغ التحصیلان درواحد آیت الله آملی است، اضافه کرد: توجه به فارغ التحصیلان و استفاده از توانمندی های شان در قالب کانون فارغ التحصیلان و ایجاد بانک اطلاعاتی دقیق، این مهم اجرایی خواهد شد



صفانیا با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری و نامگذاری امسال به نام جهاد اقتصادی تصریح کرد :اگر مقام معظم رهبری امسال را سال جهاد اقتصادی نام نهاده اند جهاد امروز با علم و دانش است و ما باید با تولید علم ودانش زمینه ساز جهاد اقتصادی باشیم .



وی ادامه داد: رمز ماندگاری کشورها در عصر ارتباطات تلاش بی وقفه برای علم و دانش است و شما دانش آموختگان باید در راس هرم باشید.



رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی به دانش آموختگان رشته صنایع غذایی هم یادآورشد: بزودی دراین واحد دانشگاهی در رشته صنایع غذایی در مقطع دکتری دانشجو پذیرش خواهد شد.