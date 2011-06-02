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۱۲ خرداد ۱۳۹۰، ۱۷:۰۱

تا پایان امسال :

طرحهای تقویت و توسعه اسکواش بانوان امسال اجرایی می شود

طرحهای تقویت و توسعه اسکواش بانوان امسال اجرایی می شود

اراک - خبرگزاری مهر: نایب رئیس فدراسیون اسکواش از اجرای دو طرح تقویت و توسعه اسکواش بانوان کشور تا پایان سال جاری خبر داد.

فاطمه رستمپور با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این طرحها شامل طرح الماس ملی و 200 شهر اسکواشی است. 

وی ادامه داد: در طرح الماس ملی با بررسی استانهای کشور ، ورزشکاران نخبه شناسایی و برنامه 4 ساله برای آنان در فدراسیون تدوین می شود.

فاطمه رستم پور با بیان اینکه افزایش تیمها در لیگ اسکواش بانوان کشور از 8 به 12 تیم از برنامه های سالجاری این فدراسیون است گفت : تا پایان امسال 200 شهر اسکواشی برای توسعه این رشته شناسایی می شوند و تا کنون برای این برنامه استعدادهای مجود در  17 شهر شناسایی شده است.

نایب رئیس فدراسیون اسکواش، میزبانی رقابتهای آسیایی و جهانی ایران جونیور در تیر ماه، شرکت در پیکارهای بین المللی کیش و اعزام تیم ایران به رقابتهای اردن، مصر و مالزی را از دیگر برنامه های این فدراسیون در سال جاری اعلام کرد.

گفتنی است هم اکنون پنج هزار و 265 اسکواش باز زن در کشور ساماندهی شده اند

کد مطلب 1327022

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