۱۲ خرداد ۱۳۹۰، ۱۷:۰۶

کاهش 30 درصدی مصرف آرد در استان مرکزی

اراک - خبرگزاری مهر: مدیر کل شرکت غله و بازرگانی استان مرکزی از کاهش 30 درصدی مصرف آرد در استان مرکزی خبر داد.

جواد حسنی با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: کاهش 30 درصدی مصرف آرد در استان مرکزی با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها محقق شده است.

وی افزود: میزان مصرف آرد پیش از هدفمندی یارانه ها سالانه 180 هزار تن بود که پس از اجرای طرح، به 126 هزار تن کاهش یافته است.

مدیر کل شرکت غله و بازرگانی استان مرکزی با تاکید بر تحویل آرد مرغوب و با کیفیت به نانوایان پیش بینی کرد : با توجه به شرایط جوی و کاهش بارندگی امسال میزان خرید گندم مازاد بر مصرف کشاورزان با 50 هزار تن کاهش به 400 هزار تن برسد.

حسنی افزود : برای خرید این میزان گندم از کشاورزان استان مرکزی 25 مرکز خر ید در استان در نظر گرفته شده است

