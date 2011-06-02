۱۲ خرداد ۱۳۹۰، ۱۳:۰۷

جلالی:

توانایی شکست پرسپولیس را داریم/ گرما مزیتی برای فولاد ندارد

اهواز - خبرگزاری مهر: سرمربی تیم فولاد خوزستان گفت: بازیکنان فولاد انگیزه زیادی برای شکست پرسپولیس دارند و به با تمریناتی که از جانب بازیکنانم در این مدت دیده ام به نظر من این توانایی را داریم که آنها را شکست دهیم.

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، مجید جلالی شامگاه چهارشنبه در نشست مطبوعاتی پیش از دیدار فولاد با پرسپولیس اظهار داشت: بازی با تیمی چون پرسپولیس در مرحله مهمی چون نیمه نهایی جام حذفی می تواند یکی از روزهای بزرگ فوتبال خوزستان و تیم فولاد را رقم بزند.

جلالی افزود: در چند روز گذشته تمرینات خوب و هدفمندی را برای رویارویی با پرسپولیسی ها پشت سر گذاشته ایم و با آمادگی مطلوب در این بازی حاضر خواهیم شد و اطمینان داشته باشید که موفقیت در این دیدار از آن ما خواهد بود.

وی ادامه داد: ما در روزهای گذشته روی خطوط سه گانه پرسپولیس کار کرده ایم و این توانایی را داریم که این تیم را شکست دهیم و راهی بازی فینال شویم که البته این بدین معنا نیست که حریف را دستکم بگیریم چرا که آنها نیز به مانند ما به دنبال کسب پیروزی و صعود به فینال مسابقات هستند.

جلالی به نقش پر رنگ هواداران فولاد نیز اشاره کرد و یادآور شد: ما با تکیه بر حمایت هواداران می‌توانیم پرسپولیس را شکست دهیم و همین جا از هواداران می‌خواهم ورزشگاه را پر کرده و مانند همیشه تیم خود را حمایت کنند.

سرمربی فولاد خوزستان همچنین به گرمای این روزهای اهواز اشاره کرد و گفت: درست است که هوا گرم است ولی با توجه به برگزاری این مسابقه در ساعات پایانی، فکر نمی کنم این موضوع برای ما یک مزیت به حساب آید و گرما تاثیر زیادی بر روی بازیکنان پرسپولیس نیز نخواهد داشت. 

دیدار مرحله نیمه نهایی مسابقات جام حذفی فوتبال کشور  امروز ساعت 19 و 46 دقیقه روز پنجشنبه دوازدهم خرداد در ورزشگاه تختی اهواز و به میزبانی فولاد خوزستان برگزار می شود.

سعید مظفری زاده داور بازی فولاد با پرسپولیس است و حیدر شکور و علیرضا کهوری هم کمک های وی هستند.
