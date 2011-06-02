توانایی شکست پرسپولیس را داریم/ گرما مزیتی برای فولاد ندارد

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، مجید جلالی شامگاه چهارشنبه در نشست مطبوعاتی پیش از دیدار فولاد با پرسپولیس اظهار داشت: بازی با تیمی چون پرسپولیس در مرحله مهمی چون نیمه نهایی جام حذفی می تواند یکی از روزهای بزرگ فوتبال خوزستان و تیم فولاد را رقم بزند.

جلالی افزود: در چند روز گذشته تمرینات خوب و هدفمندی را برای رویارویی با پرسپولیسی ها پشت سر گذاشته ایم و با آمادگی مطلوب در این بازی حاضر خواهیم شد و اطمینان داشته باشید که موفقیت در این دیدار از آن ما خواهد بود.



وی ادامه داد: ما در روزهای گذشته روی خطوط سه گانه پرسپولیس کار کرده ایم و این توانایی را داریم که این تیم را شکست دهیم و راهی بازی فینال شویم که البته این بدین معنا نیست که حریف را دستکم بگیریم چرا که آنها نیز به مانند ما به دنبال کسب پیروزی و صعود به فینال مسابقات هستند.



جلالی به نقش پر رنگ هواداران فولاد نیز اشاره کرد و یادآور شد: ما با تکیه بر حمایت هواداران می‌توانیم پرسپولیس را شکست دهیم و همین جا از هواداران می‌خواهم ورزشگاه را پر کرده و مانند همیشه تیم خود را حمایت کنند.



سرمربی فولاد خوزستان همچنین به گرمای این روزهای اهواز اشاره کرد و گفت: درست است که هوا گرم است ولی با توجه به برگزاری این مسابقه در ساعات پایانی، فکر نمی کنم این موضوع برای ما یک مزیت به حساب آید و گرما تاثیر زیادی بر روی بازیکنان پرسپولیس نیز نخواهد داشت.



دیدار مرحله نیمه نهایی مسابقات جام حذفی فوتبال کشور امروز ساعت 19 و 46 دقیقه روز پنجشنبه دوازدهم خرداد در ورزشگاه تختی اهواز و به میزبانی فولاد خوزستان برگزار می شود.



سعید مظفری زاده داور بازی فولاد با پرسپولیس است و حیدر شکور و علیرضا کهوری هم کمک های وی هستند.