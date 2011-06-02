قانونمداری بنیان اصلی رعایت حقوق شهروندی در جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل احمدی شامگاه چهارشنبه در جلسه کارگروه حقوق شهروندی استان کردستان عنوان کرد: قانونمداری و تمکین اقشار مختلف مردم در جامعه به قانون یکی از زیرساختهای اصلی رعایت حقوق شهروندی به شمار می رود.

وی افزود: یکی از مسائل مهمی که باید در راستای رعایت حقوق شهروندی در جامعه مورد توجه قرار گیرد بهره برداری از توان اطلاع رسانی و فرهنگ سازی دستگاه های مختلف دولتی در راستای آشنا کردن اقشار مختلف مردم با حق و حقوق خود در جامعه است که البته این مهم مشارکت بخش های غیردولتی و تشکل های مردم نهاد را نیز می طلبد.

مدیر امور جوانان استان کردستان یادآور شد: بدون شک ترویج فریضه الهی امر به معروف و نهی از منکر در راستای ایجاد احساس مسئولیت در بین مردم برای مقابله با ناهنجاری های اجتماعی از جمله دیگر مواردی است که می توان در جهت ترویج مولفه حقوق شهروندی به آن توجه کرد.

معاون فرهنگی و اجتماعی شهردار سنندج نیز در ادامه این جلسه گفت: یکی از مسائل مهم در حوزه رعایت حقوق شهروندی به ارائه آموزش های لازم به اقشار مختلف مردم در سطح جامعه مربوط می شود و البته نقش صدا و سیما و سایر رسانه های جمعی در این بخش مهم و حیاتی است.

امید استادنوروزی بیان کرد: باید حقوق شهروندی را از منظر مردم مورد توجه قرار داد و تکریم ارباب رجوع در دستگاه ها و سازمان های دولتی تمامی حقوق شهروندی نیست بلکه فرهنگ سازی در بین اقشار مختلف برای رعایت حق و حقوق خود نیاز ضروری و مهم این بخش است.

وی در پایان از آمادگی شهرداری سنندج در راستای توجه به آموزش های مختلف به اقشار مختلف جامعه در راستای آشنایی خود با حقوق شهروندی اعلام کرد و گفت: در این حوزه برنامه ریزی های مختلف برای اقشار مختلف تدوین شده است که به مرور اجرایی می شود.

در ادامه این جلسه نمایندگان ادارات و سازمان های دولتی حاضر در این جلسه به بیان دیدگاه های خود در راستای اجرایی کردن اصل مهم رعایت حقوق شهروندی در سطح جامعه پرداختند.