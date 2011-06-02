قانون ریشه کنی حزب بعث در راه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه محیط، "علی الدباغ" گفت: دولت عراق با پیش نویس قانون ممنوعیت فعالیت حزب بعث و احزاب و تشکلهایی که مروج نژاد پرستی، تروریسم و تفکرات تکفیری باشند و ارجاع آن به مجلس موافقت کرده است.
وی افزود: هدف از این قانون ممانعت از بازگشت حزب بعث به شیوه های مختلف به قدرت و روند سیاسی است. حزب بعث دیگر درعراق جایی ندارد.
الدباغ تصریح کرد: به موجب پیش نویس این قانون از فعالیت احزاب و گروههایی که اهداف و فعالیتهای آنها با قانون اساسی و اصول دمکراسی و روند مسالمت آمیز موجود درعراق مغایرت داشته باشند جلوگیری به عمل آورده می شود.
وی بیان کرد: کمیته ای به این منظور به ریاست وزیر مشاور در امور پارلمان با عضویت وکلای دادگستری و حقوق بشر تشکیل خواهد شد.
سخنگوی دولت عراق گفت: پس از تصویب این قانون هر عراقی که وابستگی اش به حزب بعث محرز شود یا در راستای ترویج افکار آن اقدام کند به حبس به مدت ده سال محکوم خواهد شد.
