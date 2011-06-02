مطالعات توجیهی اولیه ساخت محور قزوین به رجایی دشت آغاز شد

جعفر قزوینیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: طرح مطالعات توجیهی اولیه احداث محور قزوین به رجایی دشت به طول ۴۰ کیلومتر اجرا می‌شود.



معاون راهسازی اداره کل راه و ترابری استان قزوین تصریح کرد: در این طرح ضمن گردآوری اطلاعات و آمار ترافیک فعلی وآینده مسیر و زمانبندی اجرای پروژه، میزان هزینه آن و ارزشیابی اقتصادی و کریدورهای احتمالی مسیر مورد مطالعه قرار می گیرد.

به گفته قزوینیان منطقه الموت در بخش شمالی استان قزوین هم اکنون بیش از۶۰۰ کیلومتر راه روستایی و۱۵۰ کیلومتر راه فرعی دارد و جاده قزوین به رجایی دشت با مشخصات راه فرعی از جمله مسیر های دسترسی به این منطقه محسوب می‌شود.



وی افزود: همچنین طرح تعریض و تبدیل جاده قزوین، کورانه، رشتقون به بزرگراه از دیگر طرح هایی است که در سال‌های اخیر به منظور تسهیل در تردد خودروها و افزایش ایمنی در سال‌های اخیر در این جاده اجرا شده است.