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۱۲ خرداد ۱۳۹۰، ۱۵:۵۸

مطالعات توجیهی اولیه ساخت محور قزوین به رجایی دشت آغاز شد

مطالعات توجیهی اولیه ساخت محور قزوین به رجایی دشت آغاز شد

قزوین - خبرگزاری مهر: معاون راهسازی اداره کل راه وترابری قزوین از آغاز مطالعات توجیهی اولیه ساخت محور قزوین، رجایی دشت خبر داد.

جعفر قزوینیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: طرح مطالعات توجیهی اولیه احداث محور قزوین به  رجایی دشت به طول ۴۰ کیلومتر اجرا می‌شود.
 
معاون راهسازی اداره کل راه و ترابری استان قزوین تصریح کرد: در این طرح ضمن گردآوری اطلاعات و آمار ترافیک فعلی وآینده مسیر و زمانبندی اجرای پروژه، میزان هزینه آن و ارزشیابی اقتصادی و کریدورهای احتمالی مسیر مورد مطالعه قرار می گیرد.
 
به گفته قزوینیان منطقه الموت در بخش شمالی استان قزوین هم اکنون بیش از۶۰۰ کیلومتر راه روستایی و۱۵۰ کیلومتر راه فرعی دارد و جاده قزوین به رجایی دشت با مشخصات راه فرعی از جمله مسیر های دسترسی به این منطقه محسوب می‌شود.
 
وی افزود: همچنین طرح تعریض و تبدیل جاده قزوین، کورانه، رشتقون به بزرگراه از دیگر طرح هایی است که در سال‌های اخیر به منظور تسهیل در تردد خودروها و افزایش ایمنی در سال‌های اخیر در این جاده اجرا شده است.
کد مطلب 1327133

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