12 هزار حافظ قرآن در سراسر کشور ساماندهی شده اند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی قره شیخلو ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران در شاهرود گفت: حمایت از چهره های قرآنی و اعطای مدرک به حفاظ قرآن کریم از فعالیت های مهم سازمان دارالقرآن الکریم است.

وی ادامه داد: درحال حاضر یکی از دغدغه های اصلی و مهم فعالان قرآنی نبودن متولی خاص در این امر است که همه بخش ها را ساماندهی کند.



به گفته وی، در این راستا از دو سال پیش در شورای عالی انقلاب فرهنگی قانونی تصویب شد تحت عنوان "شورای فرهنگ قرآنی" که در آن دستگاه ها و وزارت خانه های مختلف عضو هستند ولی هنوز ساختار استانی آن مشخص نشده است.



قره شیخلو اضافه کرد: از دو سالی که از عمر این شورا می گذرد متاسفانه تنها بخشی از کمیسیون های آن فعال هستند و انتظار می رود وظایف خود را با جدیت دنبال و انتظارات قانونگذار و جامعه قرآنی را برآورده کنند.



وی اظهار داشت: سازمان تبلیغات اسلامی یکی از عضوهای اصلی و فعال "شورای فرهنگ قرآنی"بوده و وظایفی که بر عهده این نهاد گذاشته شده با جدیت دنبال می شود.



رئیس سازمان دارالقرآن الکریم گفت: یکی از این مسئولیت ها تشکیل کارگروه قرآن وفضای مجازی است که جلسات کارشناسی برگزار و یک برنامه پنج میلیاردی برای این کار پیشنهاد شده که به محض تحقق آن اجرا می شود.



وی با بیان اینکه سازمان تبلیغات اسلامی اولین نهادی که بعد از انقلاب کارهای قرآنی را به صورت تشکیلاتی آغاز و بیش از سه دهه از عمر فعالیت های این سازمان می گذرد، اظهار داشت: در اساسنامه این سازمان که به تا‌یید دفتر مقام معظم رهبری رسیده، سه موضوع اصلی در زمینه فعالیت‌های قرآنی بر عهده آن گذاشته شده است.



قره شیخلو، نظارت بر چاپ و نشر قرآن کریم، توسعه آموزش‌های همگانی قرآن کریم، ساماندهی مشارکت‌های مردمی در قالب ارائه مجوزهای لازم برای ایجاد تشکل‌های قرآنی مردم نهاد از جمله این وظایف است.