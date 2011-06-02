افزایش 7 برابری وسعت شبکه گاز در استان خوزستان

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر افشین درباره آخرین وضعیت توسعه شبکه ملی گاز در استان خوزستان با بیان اینکه در برنامه چهارم توسعه گازرسانی به روستاهای این منطقه نفت خیز حدود دوهزار و 500 درصد رشد داشته است، گفت: در بخش گازرسانی شهری هم بیش از 530 درصد توسعه داشته ایم.

مدیرعامل شرکت گاز استان خوزستان با اعلام اینکه در سالهای گذشته، به طور متوسط سالانه حداکثر 240 کیلومتر گازرسانی در استان خوزستان انجام شده است، تصریح کرد: در حال حاضر میزان ساخت و توسعه شبکه گاز به حدود یک هزار و 700 کیلومتر افزایش یافته است.

این مقام مسئول درباره ساخت و توسعه جایگاه‌های CNG توضیح داد: پیشتر تنها سه جایگاه CNG در استان خوزستان در مدار بهره برداری قرار داشت این در حالی است که هم اکنون حدود 90 جایگاه گاز در سطح این استان نفتخیز در مدار بهره برداری قرار دارد.

وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر 16 شهرک صنعتی در استان خوزستان به شبکه گاز طبیعی متصل شده اند، اظهار داشت: در حال حاضر گازرسانی به صنایع با شتاب بالایی ادامه دارد.

مدیر عامل شرکت گاز استان خوزستان با بیان اینکه اعتمادسازی با مدل سرآمدی در گاز استان خوزستان حرف اول را می زند، خاطر نشان کرد: به منظور ارتقاء سطح فعالیت‌ها ابتدا مدلی به عنوان مدل نمونه سرآمدی طراحی شد و براساس این مدل، ضرورت تغییر رویکرد از وظیفه گرایی به آرمان‌گرایی در دستور کار قرار گرفت.

به گفته این مقام مسئول برای رسیدن به این هدف، آموزش ضروری بود و پیامد آن تغییر نگاه از درون به بیرون سازمان است.