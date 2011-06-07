محمدرضا مشحون در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تاکید بر اینکه برای بازیکنانی که به شئونات اخلاقی پایبند نباشند، بخششی در کار نیست، اظهارداشت: محرومیت بازیکنان توزین الکتریک که به دلیل زیر پا گذاشتن مسائل اخلاقی به اردوی تیم ملی دعوت نشدند، به قوت خود باقی است. آنها جایی در تیم ملی ندارند. اگرهم از نظر فدراسیون 12 - 10 درصد شانس ملی‌پوش شدن پیدا کنند، حضور دوباره‎شان مشروط به رضایت مدیران آنها خواهد بود.

وی با یادآوری اینکه علی دورقی، محمد حسن‎زاده، محمد جمشیدی، سعید داورپناه و وحید حاجیان بازیکنان متخلف توزین الکتریک هستند که از ترکیب تیم‎های ملی و "ب" کنار گذاشته شده‎اند، تصریح کرد: در غیر این صورت اگر این بازیکنان پشت گوش خود را دیدند می‌توانند تیم ملی را هم ببینند!

مدیر سازمان تیم‎های ملی بسکتبال در پاسخ به این پرسش که "فکر نمی‎کنید غیبت این بازیکنان یا حداقل تعدادی از آنها به تیم ملی ضربه زده و موجب آسیب پذیر شده این تیم شود؟"، تاکید کرد: موفقیت هر تیمی در سایه همدلی و هماهنگی ایجاد می‎شود. نبود این بازیکنان با ویژگی‎هایی که داشتند باعث انسجام و اتحاد بیشتر ملی‎پوشان هم می‎شود. هیچ نگرانی از بابت نبودشان نداریم.

مشحون تصریح کرد: در هر حال فعلا هیچ تصمیمی برای دعوت دوباره از بازیکنان متخلف نداریم. چه بسا آنها برای همیشه تیم ملی را از دست داده باشند. شاید هم فرصت دوباره‎ای برای‌شان فراهم شود. در هر صورت اگر فدراسیون تصمیم به دعوت از این بازیکنان بگیرد باید رضایت مدیران توزین الکتریک هم لحاظ شود.

وی به تاکید سازمان تیم‎های ملی بسکتبال بر رعایت اخلاق و شئونات اسلامی حتی از سوی بازیکنان اردونشین تیم ملی اشاره کرد و گفت: حتی بازیکنی که در جریان اردوهای تیم ملی مرتکب خلاف شود هم کنار گذاشته خواهد شد. در هیچ بازه زمانی و در مورد هیچ بازیکنی از مواضع خود و اهمیتی که برای اخلاق و انضباط قائل هستیم، کوتاه نخواهیم آمد.

مدیر سازمان تیم‌های ملی بسکتبال در بخش پایان صحبت‌های خود با بیان اینکه وضعیت ارسلان کاظمی برای پیوستن به تیم ملی هنوز مشخص نیست و حامد حدادی هم با چند روز تاخیر به اردو ملحق می‌شود در مورد حامد سهراب‌نژاد که با وجود خداحافظی از تیم ملی دوباره به اردوی این تیم دعوت شده است، اظهارداشت: فدراسیون مشکلی برای استفاده دوباره از سهراب‌نژاد به عنوان بازیکن ندارد. تصمیم باخودش است که به تیم ملی بازگردد یا نه.

به گزارش خبرنگار مهر، اردوی تیم ملی بسکتبال برای حضور در رقابت‎های قهرمانی آسیا از روز دوشنبه آغاز ‎شد. این مسابقات 24 شهریورماه تا 3 مهرماه در ووهان چین برگزار خواهد شد. ایران مدافع عنوان قهرمانی است.