راهنماي درس تربيت بدني در تمام مقاطع تحصيلي سراسري مي شود

مهندس علي زرافشان در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود : با توجه به اينكه در پايه هاي چهارم و پنجم ابتدايي معلم تربيت بدني در مدارس وجود دارد ، راهنماي درس تربيت بدني در سال تحصيلي آينده بدون طي دوره آزمايشي به صورت سراسري اجرا مي شود.

وي با اشاره به اينكه راهنماي درس تربيت بدني در مقاطع راهنمايي و متوسطه به دليل حضور معلم ورزش به طور موازي و همزمان صورت مي پذيرد ، گفت : راهنماي درس تربيت بدني در مقطع راهنمايي تحصيلي در حال اعتبار بخشي و نظر سنجي از كارشناسان و متخصصان است و پس از تاييد ، به مرحله تاليف مي رسد و در سال تحصيلي آينده به صورت آزمايشي به اجرا در مي آيد و در سال تحصيلي بعد نيز سراسري مي شود.

مدير كل دفتر برنامه ريزي و تاليف كتب درسي وزارت آموزش و پرورش با تاكيد بر اينكه تا قبل از ارايه كتاب راهنماي درس تربيت بدني هيچ برنامه درسي براي تربيت بدني وجود نداشت و معلمان بر اساس دستورالعمل هايي كه به صورت بخشنامه به مدارس ارسال مي شد ، عمل مي كردند ، اظهار كرد : در راهنماي درس تربيت بدني مشخص مي شود كه فارغ التحصيلان پايه هاي مختلف تحصيلي بايد چه آموزه ها و مهارتهايي را در درس تربيت بدني كسب كنند.

وي با اشاره به اينكه بر اساس كتاب راهنماي درس تربيت بدني وسايل كمك آموزشي همچون پوستر در اختيار معلمان و دانش آموزان قرار مي گيرد ، افزود : در راهنماي درس تربيت بدني استانداردهاي فضاهاي ورزشي مشخص شده است و در حال حاضر در مقطع ابتدايي با تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي ساخت مدارس بر اساس استانداردهاي فضاي ورزشي دانش آموزان صورت مي پذيرد و دانش آموزان همانند كلاس درس مكاني را براي درس تربيت بدني دارند.

مهندس زرافشان با تاكيد بر اينكه در برنامه درسي تربيت بدني تمام فعاليت هاي دانش آموزان در زنگ ورزش تعريف شده است ، گفت : برنامه درسي تربيت بدني تمام فعاليت هاي ورزشي دانش آموزان را سازمان داده ، طبقه بندي و هدف گذاري مي كند.

وي با اشاره به اينكه بين آموزه هاي دانش آموزان دختر و پسر در محتواي آموزشي درس تربيت بدني تفاوتي وجود ندارد ، اظهار كرد : در محتواي آموزشي درس تربيت بدني طرز صحيح راه رفتن ، نشستن و صحيح خوابيدن به دانش آموز آموزش داده مي شود تا مشكلات ساختاري دانش آموزان به حداقل كاهش يابد.