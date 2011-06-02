حرکت حول محور رهبری بهترین راه مقابله با تهاجم دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا ملا قادر قادری در یادواره فرماندهان و یکصد شهید منطقه باینگان شهرستان پاوه که با حضور مسئولان، خانواده های معظم شهدا و ایثارگران و قشرهای مختلف مردم در سالن تقوی شهر باینگان برگزار شد، اظهار داشت: برگزاری یادواره شهدا، یادآور ایثار، فداکاری و رشادت مردمانی است که با نثار خون خود پرچم عزت، افتخار و سربلندی انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی را سرافرازانه و سربلند نگه داشتند .

امام جمعه پاوه در ادامه با بیان اینکه این هزاره، هزاره تهاجم به عقیدها، ارزشها و شکستن حریم خانواده هاست و هیچکس از تیر رس جنگ نرم و تهاجم فرهنگی دشمنان در امان نیست، گفت: تداوم راه شهیدان، حفاظت از ارزشهای به دست آمده و حرکت حول محور رهبری بهترین راه مقابله با این تهاجم خطرناک است.

قادری افزود: دشمنان از چهار طریق گرفتن بصیرت، ایجاد تفرقه، ایجاد نسیان و فراموشی و تقویت حب به دنیا و غرق شدن در مسائل دنیوی ما را مورد هجوم قرار داده اند، لذا باید بیش از هر زمان دیگری بصیر و هوشیار باشیم.

ظلم ستیزی امروز مسلمانان منطقه نشأت گرفته از منویات امام(ره) و مقام معظم رهبری است

در ادامه این مراسم حسین خدرویسی فرماندار شهرستان پاوه نیز در سخنانی گفت: اگر امروز شاهد ظلم ستیزی، عدالت خواهی، اسلام گرایی و اسقلال طلبی مسلمانان در خاورمیانه و اقصی نقاط جهان هستیم این خیزش ها و حرکتها نشأت گرفته از منویات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری و به برکت خون شهیدان است.

خدرویسی برگزاری یادواره شهدا را در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تأثیر گذار دانست و افزود: آرامش و رفاه و امنیت امروز جامعه مرهون تلاش و ایثارگری جوانانی است که با اهدای جان خود موجبات عزت و اقتدار ایران اسلامی را فراهم کردند لذا یادآوری فداکاری، ایثار و از جان گذشتگی شهدا، پاسداشت ارزشهاست.

همچنین در این مراسم، هوشیار بهشتی زاده بخشدار باینگان گزارشی از وضعیت سیاسی، فرهنگی و اجتماعی این بخش ارائه داد و در پایان از خانواده های معظم شهدا و ایثارگران با اهدای لوح و هدایایی قدردانی شد.