دیدگاه مردم استان قزوین در تلویزیون منعکس می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مردم استان قزوین می توانند از طریق برنامه تلویزیونی با شما نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود را با برنامه سازان در میان بگذارند.
برنامه تلویزیونی با شما به منظور ایجاد پل ارتباطی بین مخاطبان با شبکه قزوین و مسئولان تهیه و تولید می شود.
در این برنامه مخاطبان می توانند نظر، انتقاد و پیشنهادات خود را از طریق پیامک، ایمیل و سامانه 162 مطرح کنند.
برنامه با شما در محیطی نرمافزاری با تصاویر گرافیکی به اجرا درمی آید که شامل دو بخش پیامک و صداست و در صورت لزوم بخش سومی هم به آن اضافه می شود که شامل پاسخ مسئولان خواهد بود.
انتقال پیام، دیدگاه، نظر و انتقاد مخاطبان با صدا و کلام خود مخاطب و انعکاس مستقیم آن برای پاسخگویی از مهمترین اهداف این برنامه است.
انتقال پیام، دیدگاه، نظر و انتقاد مخاطبان با صدا و کلام خود مخاطب و انعکاس مستقیم آن برای پاسخگویی از مهمترین اهداف این برنامه است.
طراح، نویسنده و تهیه کننده این برنامه الهام سلطانی است و کار تدوین و گرافیست این برنامه را محمد احسان مفیدی کیا برعهده دارد.
نظر شما