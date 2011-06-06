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۱۶ خرداد ۱۳۹۰، ۱۲:۳۳

دیدگاه مردم استان قزوین در تلویزیون منعکس می شود

دیدگاه مردم استان قزوین در تلویزیون منعکس می شود

قزوین - خبرگزاری مهر: مردم استان قزوین در برنامه "با شما"، برنامه سازان تلویزیونی را از دیدگاههای خود مطلع می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مردم استان قزوین می ‌توانند از طریق برنامه تلویزیونی با شما نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود را با برنامه ‌سازان در میان بگذارند.
 
برنامه تلویزیونی با شما به منظور ایجاد پل ارتباطی بین مخاطبان با شبکه قزوین و مسئولان تهیه و تولید می ‌شود.
 
در این برنامه مخاطبان می‌ توانند نظر، انتقاد و پیشنهادات خود را از طریق پیامک، ایمیل و سامانه 162 مطرح کنند.

برنامه با شما در محیطی نرم‌افزاری با تصاویر گرافیکی به اجرا درمی ‌آید که شامل دو بخش پیامک و صداست و در صورت لزوم بخش سومی هم به آن اضافه می ‌شود که شامل پاسخ مسئولان خواهد بود.
 
انتقال پیام، دیدگاه، نظر و انتقاد مخاطبان با صدا و کلام خود مخاطب و انعکاس مستقیم آن برای پاسخگویی از مهمترین اهداف این برنامه است.
 
طراح، نویسنده و تهیه ‌کننده این برنامه الهام سلطانی است و کار تدوین و گرافیست این برنامه را محمد احسان مفیدی ‌کیا برعهده دارد.
 
کد مطلب 1327349

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