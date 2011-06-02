تشکیل بنیاد شهریارشناسی مقدمه برگزاری روز ملی شعر در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، احمد علیرضا بیگی ظهر پنج شنبه در شورای فرهنگ عمومی استان اظهار داشت: با توجه به تشکیل بنیاد شهریار شناسی، این مقدمه ای است تا همواره بتوانیم از مفاخر خود استفاده کرده و در این راستا از دیگر هنرمندانی که در حوزه شعر پارسی سخنی داشته اند بهره گیریم.
بیگی آذربایجان شرقی را یکی از استان های ممتاز در ارادت به اهل بیت (ع) خوانده و گفت: ما همچنان راه طولانی برای استفاده از فرهنگ غنی اسلامی در کشور پیش رو داریم.
وی افزود: دلیل سابقه دلدادگی مردم آذربایجان و ارادت به آن عزیز، جشنواره علوی در این خطه متمایزتر از سایر استان ها خوانده می شود و این اجازه را می دهد که دبیرخانه دائمی این جشنواره در این استان برپا شود.
علیرضا بیگی توجه به فرهنگ قومی و مذهبی را امری مهم دانسته و تاکید کرد: نباید از فرهنگ قومی و مذهبی خود غافل شویم، چرا که این امر می تواند موجب مصونیت جامعه شود.
وی شرایط خاص مرزی آذربایجان شرقی را بسیار حساس دانسته و اظهار داشت: همان طور که در موضوع های اقتصادی فعالیت خوبی انجام می دهیم بایست در حوزه فرهنگ نیز با کشورهای همسایه وارد مراوداتی شده و اقداماتی صورت گیرد.
بیگی از استقبال این کشورها از ترویج فرهنگ غنی اسلامی سخن گفته و افزود: به دلیل استقرار حکومت شوروی، کشورهای همسایه از وجود فرهنگ محروم بودند و عطش بازگشت هویت اسلامی در آن ها دیده می شود.
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