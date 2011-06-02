تشکیل بنیاد شهریارشناسی مقدمه برگزاری روز ملی شعر در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، احمد علیرضا بیگی ظهر پنج شنبه در شورای فرهنگ عمومی استان اظهار داشت: با توجه به تشکیل بنیاد شهریار شناسی، این مقدمه ای است تا همواره بتوانیم از مفاخر خود استفاده کرده و در این راستا از دیگر هنرمندانی که در حوزه شعر پارسی سخنی داشته اند بهره گیریم .

بیگی آذربایجان شرقی را یکی از استان های ممتاز در ارادت به اهل بیت (ع) خوانده و گفت: ما همچنان راه طولانی برای استفاده از فرهنگ غنی اسلامی در کشور پیش رو داریم .

وی افزود: دلیل سابقه دلدادگی مردم آذربایجان و ارادت به آن عزیز، جشنواره علوی در این خطه متمایزتر از سایر استان ها خوانده می شود و این اجازه را می دهد که دبیرخانه دائمی این جشنواره در این استان برپا شود .

علیرضا بیگی توجه به فرهنگ قومی و مذهبی را امری مهم دانسته و تاکید کرد: نباید از فرهنگ قومی و مذهبی خود غافل شویم، چرا که این امر می تواند موجب مصونیت جامعه شود.

وی شرایط خاص مرزی آذربایجان شرقی را بسیار حساس دانسته و اظهار داشت: همان طور که در موضوع های اقتصادی فعالیت خوبی انجام می دهیم بایست در حوزه فرهنگ نیز با کشورهای همسایه وارد مراوداتی شده و اقداماتی صورت گیرد .

بیگی از استقبال این کشورها از ترویج فرهنگ غنی اسلامی سخن گفته و افزود: به دلیل استقرار حکومت شوروی، کشورهای همسایه از وجود فرهنگ محروم بودند و عطش بازگشت هویت اسلامی در آن ها دیده می شود.