سراجه قم دارای ظرفیت احداث شهرک پتروشیمی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی بنایی قبل از ظهر پنج شنبه در همایش کارآفرینان تعاونگر که در سالن همایش‌های سازمان جوانان استان قم برگزار شد با اشاره به اینکه منطقه سراجه دارای منابع نفتی است، اظهار داشت: منطقه سراجه دارای سرمایه، ظرفیت و منابع عظیمی است که باید این منطقه نفتی مورد مطالعه قرار بگیرد و شهرک پتروشیمی با هزار هکتار مساحت در آن احداث شود.



وی با اشاره به اینکه منطقه نفتی سراجه یک فرصت بسیار خوب برای قم محسوب می‌شود اضافه کرد: باید از این فرصت به خوبی استفاده کنیم و اجرایی شدن این طرح در امر اشتغال استان بسیار تأثیرگذار خواهد بود و همچنین می‌تواند سبب سرمایه گذاری شود.



جوانان قم از فرصت‌ها استفاده کنند



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: برگزاری همایش کارآفرینان تعاونگر کار بسیار مبارکی است بدلیل اینکه در این همایش عده‌ای از جوانان استان برای ارائه ایده و طرح درخصوص اشتغال و تعاون حضور دارند که جوانان استان باید این فرصت‌ها را غنیمت بشمارند و از آن ‌‌نهایت استفاده را بکنند.



وی با اشاره به حدیثی از پیامبر اکرم(ص) خطاب به کمیل افزود: برای انجام هر کاری در درجه نخست باید نسبت به آن معرفت داشته باشیم و به آن بیاندیشم که در کجا قرار داریم و چه کاری می‌خواهیم انجام دهیم سپس برنامه ریزی مدون و مناسب را انجام دهیم.



عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس گفت: امروزه اگر جوانان در عرصه تولید خواهان کارآفرینی هستند در درجه اول باید نسبت به آن کار شناخت کافی داشته باشند و در خصوص آن کار به خوبی مطالعه داشته باشند و همچنین کنار آن از تجربیات و نظرات افراد خبره و با تجربه استفاده کنند.



آینده قم روشن است



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی ابراز داشت: در حال حاضر استان قم از لحاظ جذب سرمایه گذاری، جذب نیرو دارای شرایط استثنایی است و دارای آینده بسیار روشنی است و جوانان اگر بتوانند به صورت سیستماتیک وارد عرصه تولید و صنعت شوند در آینده‌ای اقتصادی استان و کشور و حتی جهان می‌توانند سهیم باشند.



وی با اشاره به اینکه هر کسی به اندازه کار و کوشش خود در بازار دارای سهم خواهد بود اضافه کرد: برای بهره بری بیشتر و استفاده بهینه از ظرفیت و منابع استان باید ظرفیت‌های قم به خوبی شناسایی شود و برای آن برنامه ریزی و مدیریت مناسبی صورت گیرد.



بنایی با بیان اینکه ‌باید از فرصت‌هایی که در اختیارمان است به خوبی استفاده کنیم، ادامه داد: زمانی یک فرد کارآفرین خواهد بود که همیشه از رقبا و مجموعه خودش یک گام جلو‌تر و پیش آهنگ باشد.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه از ایده‌های خلاق آور و فناوری نوین جوانان قمی حمایت خواهیم کرد اظهار داشت: صرف هزینه در این راستا ضرر نیست و هزینه آن برگشت پذیر است.