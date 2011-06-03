تعداد زائران آملی مرقد امام راحل دو برابر شد

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله اکبرزاده عصر پنجشنبه در ستاد بزرگداشت ارتحال امام راحل گفت: گفت: حدود 80 درصد زائران این شهرستان برای شرکت در مراسم بیستمین ودومین سالگرد ارتحال امام راحل را جوانان تشکیل می دهند.



وی با بیان اینکه این میزان در مقایسه با پارسال به دو برابر افزایش داشته است افزود: حدود 60 در صد از زائران آملی را آقایان وبقیه را خانمها تشکیل می دهند.

رئیس ستاد بزرگداشت سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره) آمل تصریح کرد: این تعداد در قالب 45 دستگاه اتوبوس و90 دستگاه مینی بوس شامگاه سیزدهم خرداد عازم مرقد امام راحل می شوند.

اکبرزاده اضافه کرد: یک گروه پیاده با حدود 100نفر از علاقمندان هم از این شهرستان هفتم خرداد ماه پیاده به مرقد امام اعزام شدند.

وی گفت: با تشکیل ستاد های ویژه گرامیداشت سالگرد حضرت امام راحل در آمل خوشبختانه مقدمات این اعزام ها فراهم است.



فرماندارآمل، شرکت در مراسم بیست ودومین سالگرد و تجدید پیمان با آرمانهای امام خمینی ( ره ) را از اهداف مهم این اعزام ها بیان کرد.

وی عنوان کرد: به قول مقام معظم رهبری امام خمینی یک حقیقت همیشه زنده است و تا ابد در دلهای همه نسل های قبل و بعد از انقلاب خوهد ماند.

به گفته اکبرزاده ، مراسم ویژه سالگرد امام نیزدر شامگاه 13خرداد با حضور پرشکوه مردم ولایتمدار شهرستان آمل در مصلی بزرگ این شهر برگزار می شود.