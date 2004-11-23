تقدير حداد عادل از يكي از رسانه ها بعلت فاش كردن تخلف يك نماينده

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر حداد عادل كه در پاسخ به تذكر محمد شاهي عربلو نماينده رباط كريم گفت: مردم و نمايندگان بدانند اگر مطلبي در روزنامه اي چاپ شد از اختيارات آن روزنامه است نه مجلس و يكي از وظايف و اختيارات روزنامه ها نيز نگهباني از حقوق مردم و آزادي بيان است.

حداد عادل گفت: وقتي خبري در روزنامه كيهان بدون ذكر نام از نامه نماينده اي منتشر شد، همه نمايندگان مجلس متهم مي شوند.

وي با بيان اينكه متن نامه قابل دفاع نيست افزود: مردم نبايد نسبت به ملجس هفتم بدبين شوند و امروز معلوم شد كه اين نامه را جنابعالي نوشتيد و اذهان از بقيه نمايندگان منصرف شد.

رييس مجلس شوراي اسلامي در ادامه گفت: مجلس وظيفه دارد اين گونه مواردي را كه به شان و جايگاه مجلس مربوط است ، پيگيري كند ، در دو روز گذشته نيز تعدادي از نمايندگان هم در صحن علني و هم در بيرون از هيات رييسه خواستند حيثيت مجلس حفظ شود و با استناد به ماده 23 معروف آيين نامه داخلي مجلس بايد وارد عمل شويم و لذا من خود راموظف مي دانم براي حفظ شان، جايگاه و اقتدار مجلس اقدام كنم و از آقاي كوهكن كارپرداز فرهنگي مجلس خواستم نامه اي به كيهان بنويسد و از آنها نام نماينده را جويا شود تا از وي توضيح بخواهيم .

حداد عادل درخصوص توزيع نامه شاهي عربلو در بين نمايندگان مجلس گفت: نمايندگان محترم مجلس بدانند ما نسبت به اين امور حساس هستيم و هر مطلبي كه به كل شان و حيثيت مجلس و اتفاقي را كه موجب بدبيني مردم به ملجس شود ، سخت پيگيري خواهيم كرد و اگر ثابت شود با آن برخورد خواهيم كرد.

وي افزود : قبل از اينكه در اينگونه موارد ديگران بخواهند مجلس را به باد انتقاد بگيرند كه وظيفه آنها نيز هست ، ما خودمان بايد در مجلس مراقب باشيم تا از درون مجلس سو استفاده از مقام نمايندگي نشود- ما خودمان با انصاف به كار خود بايد رسيدگي كنيم.

حداد عادل تصريح كرد: ما هيچ ابايي از طرح آشكار موضوع در تريبون مجلس و خطاب به ملت نداريم و از شان و جايگاه مجلس دفاع مي كنيم.

در اين هنگام جمعي از نمايندگان ملجس با گفتن احسنت احسنت سخنان حداد عادل را تاييد كردند و حداد عادل گفت: اميدوارم عملا اين سخنان را تاييد كنيد.

رييس مجلس خطاب به شاهي عربلو گفت:ما هنوز هيچ حكمي يا تصميمي نسبت به جنابعالي صادرنكرده ايم اما همانطور كه خودتان تصديق مي كنيد نامه اي كه به امضاي شمار سيده قابل دفاع نيست، شما كه چند دوره نماينده هستيد بايد توجه كنيد اين كار شما تخطي آشكار از وظايف نمايندگي مجلس است.

حداد عادل بخشي از نامه شاهي عربلو به كشاورزيان مديرعامل هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران را قرائت كرد و ادامه داد : آقاي شاهي عربلو بايد توجه داشته باشيد نامه اي را كه امضا مي كنيد چيست، اگرمي گوييد نامه را دفتر شما تنظيم كرده و شما آنرا امضا كرده ايد ، عذر بدتر از گناه آورده ايد و اگر دفتر شما به عمد مرتكب اين خطا شده بايد او را تغيير دهيد، كار شوخي نيست، نمايندگان بايد نامه هايشان را به دقت بخوانند و امضا كنند و مي دانم كه دقت مي كنند.

اينكه كسي بيكار بوده و يا نبوده و شما چه مي خواستيد ، چه نوشته ايد و چرا نوشته ايد را كه ملت نمي داند، آنچه مشخص شده است نامه اي است كه در روزنامه چاپ شده است و قطعا روزنامه كيهان كار خوبي كرده است و بايد از اين كار ما بكند، آزادي مطبوعات يعني همين كه از اينگونه كارها جلوگيري كنند و من از روزنامه كيهان به دليل درج اين خبر تشكر مي كنم.

حداد عادل خطاب به نمايندگان گفت: دقت كنند چهره پاك و محترم مجلس هفتم محفوظ بماند.بنابراين گزارش محمد شاهي عربلو نماينده رباط كريم در جلسه علني امروز در يك تذكر آيين نامه اي درباره نامه خود به مدير عامل هما مطالب مطرح شده در روزنامه كيهان توضيح داد.

شاهي عربلو گفت: من از اينكه اين نامه و نامه آقاي كوهكن كارپرداز فرهنگي هيات رييسه در جمع نمايندگان توزيع شده تعجب كردم و اين كار را خارج از شان مجلس ميدانم .

وي افزود: اين مزايده يك مزايده ميلياردي نبوده است بلكه مزايده كوچكي بود كه به جمع آوري آشغال داخل هوايپما و زباله هاي مسافران هوايپما بوده است و نامه اي كه از دفترما رفته درباره اين مزايده بوده است.

شاهي عربلو سپس به نامه فردي كه او را به مدير عامل هما معرفي كرده بود پرداخت و گفت : شبهاتي كه ايجاد شده و نامه اي كه پخش شده را نمي دانم ولي بايد عرض كنم اين نامه در لابلاي نامه ها امضا شده و من آنرا نخواندم و امضا كردم.

وي افزود: اين مزايده اي كه اين بنده خدا در آن برنده شد 50 ميليون به نفع دولت بوده است.

در اين هنگام حدادعادل از شاهي عربلو به علت اتمام وقت تذكر آيين نامه اي وي سخنانش را به پايان برساند و به دليل ادامه سخنان شاهي عربلو ، حداد مجبور به قطع ميكروفن شاهي عربلو شد.