به گزارش خبرگزاری مهر، سیدرضا دهناد اظهار داشت: در سال ۸۹ با وجود محدودیت‌های بودجه‌ای استان قم، سهم قابل قبول ۳۲۰ میلیارد تومانی از سوی وزارتخانه‌های مختلف و همچنین دفتر رهبر معظم انقلاب برای اجرای پروژه‌های مصوب اختصاص داده شد که در این راستا ۹۵ درصد از مصوبات سال ۸۹ محقق شده است که پروژه انتقال آب به استان قم از مهم‌ترین مصوبه‌های سفر رهبر معظم انقلاب به قم بود که اجرایی شد.



وی عنوان کرد: انتقال آب از سرشاخه‌های دز در سال ۸۴ به منظور رفع نیازهای آبی استان آغاز شد که در سفر سال گذشته رهبر معظم انقلاب نیز ایشان دستور دادند تا در این امر تسریع شود و به همین منظور ۷۰ میلیارد تومان به این پروژه بزرگ اختصاص داده شد.



۱۲۰۰ میلیارد تومان هزینه انتقال آب شیرین به قم



معاون برنامه ریزی استاندار قم با بیان اینکه آب درست در زمانی به قم انتقال پیدا کرد که بیشترین نیاز آبی در استان احساس می‌شد افزود: هزینه سنگین ۱۲۰۰ میلیارد تومانی برای اجرایی شدن این پروژه تخصیص یافت و امروز شاهدیم که این پروزه عظیم و پیچیده بهره برداری رسیده است.



وی در ادامه با اشاره به مصوبات سفر رهبر معظم انقلاب به استان قم اظهار داشت: تعداد ۳۲۰ پروژه در این سفر به تصویب رسید که تعدادی از آن‌ها مربوط به سال ۸۹، برخی‌ها مربوط به سال ۹۰ و بخشی نیز به سال ۹۱ اختصاص دارد.



دهناد با بیان اینکه رشد جمعیت در کشور در طی سه دهه گذشته دو برابر شده است افزود: جمعیت استان قم نیز بعد از انقلاب ۴ برابر شده است که این افزایش جمعیت با افزایش تقاضای آب روبه رو بوده است.



وی افزود: با توسعه صنعتی استان قم و مهاجرت‌های گسترده به این شهر و از طرفی با کاهش منابع آبی و خشکسالی‌های سال‌های اخیر تأمین آب استان با مشکل دچار شد.



معاون استاندار قم ادامه داد: بحران بی ‌آبی در سال ۸۹ به اوج خود رسید که در این سال پایان نقطه آبی استان بود به طوری که منابع آبی سد ۱۵ خرداد به اتمام رسید که این امر با تدببر استاندار و با حفر تعدادی چاه مدیریت شد.

