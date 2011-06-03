به گزارش خبرنگار مهر، شب گذشته منصور کتانباف شهردار جدید اهواز که حکم وی به سرعت هرچه تمام تر از سوی وزارت کشور برای نشستن روی صندلی همیشه لرزان شهرداری اهواز تائید شده بود در دفتر شهردار اهواز برگزار شد.

در این مراسم معارفه هیچ رسانه ای به غیر از دو نفر از روزنامه های محلی استان حضور نداشتند و در حالیکه خبرگزاری ها و رسانه ها از مدتها قبل برای معارفه شهردار اهواز بعد از حدود یک سال لحظه شماری می کردند امکان حضور در این مراسم را نیافتند تا این موضوع هم از عجایب مدیریت شهری اهواز باشد.



شهر اهواز که ثابت کرده در همه زمینه ها صاحب رکورد است بعد از اینکه به عنوان یک کلانشهر شورای شهر آن منحل شد و صاحب رکوردی در این خصوص شد این بار هم شهردارش بدون حضور رسانه ها و صد البته بدون حضور سید جعفر حجازی استاندار خوزستان معارفه شد.



در این مراسم تنها خیراله خادمی معاون عمرانی استاندار حضور داشت در حالیکه مراسم معارفه شهردارانی در حد اهواز همواره با حضور استاندار و معاونین وزیر کشور برگزار می شد.



بعد از انحلال شورای شهر اهواز، استاندار خوزستان به عنوان قائم مقام این شورا اقدام به معرفی برخی گزینه ها به وزارت کشور برای تصدی پست شهرداری اهواز کرد که در بین آنها وزارت کشور حکم منصور کتانباف را برای این کار صادر کرد.



به همین دلیل انتظار می رفت استاندار به عنوان شخص اول اجرایی استان و قائم مقام شورای شهر اهواز در جلسه معارفه حتما شرکت می کرد. البته در خصوص غیب استاندار در این مراسم گمانه زنی های فراوانی وجود داشت ولی به نظر می رسد پرداختن به این موارد در ابتدای کار شهردار جدید اهواز منطقی نیست.



بعد از استیضاح محمد رضا شمسایی شهردار سابق اهواز توسط شورای شهر در تاریخ نهم تیرماه سال 89 تا روز گذشته شهرداری اهواز به سرپرستی محمد صفری اداره می شد و در این مدت مشکلات فراوانی مثل فرار سرمایه گذاران به علت بی ثباتی مدیریت شهری و عدم جذب بودجه اهواز به صورت کامل به وجود آمد.



منصور کتانباف شهردار اهواز هم در اولین روز کاری خود یعنی صبح امروز معاونین خود را جمع کرد و از منطقه پنج شهرداری اهواز شامل مناطق محروم اهواز همانند کوت عبدالله و کانتکس دیدن کرد و از نزدیک با مشکلات مناطق خود آشنا شد.

