عباس ترابیان، سرپرست کمیته روابط بین الملل فدراسیون فوتبال که در شصت و یکمین کنگره فیفا شرکت کرده بود، در خصوص برگزاری این نشست به خبرنگار مهر، گفت: کنگره فیفا بسیار طولانی بود و طی آن در خصوص مثال مختلف بحث و تبادل نظر شد که پایان بخش آن نیز برگزاری انتخابات این فدراسیون بین المللی بود.

وی ضمن نامطلوب خواندن اوضاع کشورهای آسیایی در شصت و یکمن کنگره فیفا گفت: متاسفانه در این اجلاس اتفاقاتی رقم خورد که برای ما قابل قبول و مرسوم نیست. افرادی که تا پیش از این مدام دنبال محمد بن همام بودند و زودتر از او خود را به هواپیمای اختصاصی رئیس AFC می رساندند این بار علیه او موضع گرفته و به جبهه مخالف بن همام رفته بودند.

سرپرست کمیته روابط بین الملل فدراسیون فوتبال با اشاره به اینکه محمد بن همام را به محل برگزاری شصت و یکمین کنگره فیفا راه ندادند، افزود: شب قبل از برگزاری کنگره فدراسیون بین المللی فوتبال به اتاق هر یک از اعضای مجمع نامه‌ای دادند که در آن عنوان شده بود " با توجه به اینکه محمد بن همام از همه فعالیت‌های مرتبط با فوتبال منع شده و محروم است، مسئولان فدراسیون‌ها حق ندارند با او جلسه بگذارند".

وی این موضوع را به نوعی دیکتاتوری تشبیه کرد و گفت: در این نامه قید شده بود که هر فردی یا رئیس فدراسیونی با بن همام اتلاف تشکیل دهد، مستوجب تنبیه و محرومیت خواهد بود. این اقدامات بدین خاطر صورت گرفت که مبادا مسئولان فدراسیون‌های آسیایی دور هم جمع شوند و علیه بلاتر موضع گیری کنند.

ترابیان انتخابات فیفا را به سود بلاتر خواند و اظهار داشت: جلسه به گونه‌ای طراحی شده بود که همه چیز به سود رئیس فیفا پیش برود. همه سخنرانان جلسه در جهت حمایت از رئیس سوئیسی فیفا صحبت کردند و تنها رئیس فدراسیون فوتبال انگلیس در جبهه مخالف بود که البته او هم مخالف حرف نزد و تنها تاکید داشت که به علت مشکلات موجود در فدراسیون بین المللی فوتبال انتخابات این فدراسیون با تاخیر برگزار شود.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: متاسفانه به این اظهارنظر که مخالف مواضع فیفا نبود هم انتقاداتی از سوی برخی از اطرافیان بلاتر وارد آمد و به رئیس فدراسیون فوتبال انگلیس نیز تاختند.

سرپرست کمیته روابط بین الملل فدراسیون فوتبال با اشاره به حضور "جیلونگ" در راس کنفدراسیون فوتبال آسیا گفت: فعلا کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا مسئولیت این کنفدراسیون را به جیلونگ چینی سپرده است. او مواضعی متفاوت با بن همام ندارد و طبیعی است که منافع کشورهای شرق آسیا را درنظر بگیرد. فکر نمی کنم برای ما مشکل خاصی به وجود آید و تغییری در نگاه AFC نسبت به فوتبال ایران صورت بگیرد.

سپ بلاتر سوئیسی در شصت و یکمین کنگره فدراسیون بین المللی فوتبال با کسب اکثریت آرا به عنوان رئیس فیفا انتخاب شد.