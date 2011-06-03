شخصیتهای برجسته در زندانهای لرستان حضور می یابند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی محمدی در این رابطه در سخنانی با اشاره به برنامه های در دستور کار این اداره کل اظهار داشت: زندانها محیط تشنه ای هستند که می توان با تزریق برنامه های مختلف ضمن ایجاد تغییرات مورد نظر در فضای آنها، مقدمات اصلاح رفتار زندانیان را نیز فراهم آورد.

وی ادامه داد: ایجاد تغییرات مورد نظر در رفتار زندانیان نیازمند فراهم شدن ابزارها و امکانات مورد نیاز است.

مدیر کل زندانهای استان لرستان با بیان اینکه زندانیان با توجه به ماهیت شخصیتی شان افرادی خاص هستند، ادامه داد: برخلاف آنچه تصور می شود، زندانیان ظرفیت و امکان ایجاد تغییر را دارند فقط کافی است شرایط دستیابی به این هدف را فراهم کرد.

وی ادامه داد: یکی از برنامه هایی که سازمان زندان ها به صورت جدی آن را دنبال می کند استفاده از ظرفیتهای دستگاههای مختلف برای خدمت رسانی به زندانیان است.

مدیرکل زندانهای استان لرستان بیان داشت: ارتقاء همکاری های متقابل میان دستگاههای اجرایی می تواند به مرتفع شدن بسیاری از مشکلات پیش روی زندانهای لرستان کمک کند.

محمدی یادآور شد: در کنار پیگیری این برنامه ها، فراهم آوردن مقدمات حضور چهره ها و شخصیتهای برجسته فرهنگی، علمی، ورزشی، هنری و قرآنی در زندانها و بهره گیری از توانمندی های این افراد از دیگر طرحهای در دست مطالعه این اداره کل است.