650 لرستانی در مسابقات ملی مهارت ثبت نام کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، حشمت الله معتمدی در این رابطه در سخنانی اظهار داشت: از تعداد افراد ثبت نام کرده در این دوره از مسابقات 494 نفر مرد و 156نفر زن هستند.

وی ادامه داد: دوازدهمین مسابقات ملی مهارت مرحله شهرستانی طی ماه جاری در 29 رشته در این استان برگزار می شود.

دبیر مسابقات ملی مهارت اداره کل فنی و حرفه ای استان لرستان افزود: پلی مکانیک، شبکه های کابلی، ساخت و تولید، طراحی مهندسی مکانیک، تراش، فرز، فناوری اطلاعات، کاربرد نرم افزار و جوشکاری از جمله رشته های ثبت نامی در این زمینه هستند.

معتمدی کاشی کاری دیوار و کف، صافکاری خودرو، الکترونیک، طراحی وب، تأسیسات الکتریکی، کنترل صنعتی، آجرچینی، رباتیک، کابینت سازی، نجاری، جواهر سازی، خیاطی، قنادی نقاشی خودرو، فناوری اتومبیل و... را از جمله دیگر رشته های ثبت نامی این مسابقات برشمرد.

وی یادآور شد: این دوره از مسابقات ملی مهارت همزمان با سراسر کشور در کلیه شهرستانهای استان لرستان برگزار می شود.