برای نایل شدن به اخلاق الهی باید خود را بشناسیم

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی عبدالله جوادی آملی روز پنج شنبه در درس اخلاق خود که در موسسه اسرا برگزار شد با بیان اینکه قوانینی که بشر با آن زندگی میکند امور اعتباری است و امور اعتباری زمینه تکامل موجود حقیقی را ایجاد نمیکند، افزود: اخلاق نمیگوید که ظلم حرام است و در مبحث اخلاق این گونه عنوان میشود که اگر کسی ظالم بود ظلم او هیزم جهنمش خواهد بود و به جای آنکه هیزم از جنگل بیاورند خود ظالم در آتش سوختن خودش خواهد سوخت.
وی افزود: ظالمان هیزم جهنم هستند لذا برخی افراد که آتش بیار معرکه هستند و فتنه میکنند هنگامی که دهان خود را برای سخن گویی باز میکنند از آن دهان آتش بیرون میآید.
وی با اشاره به روایتی از پیامبر اکرم(ص) افزود: پس از کشته شدن شخصی در یکی از جنگها عدهای نزد پیامبر (ص) آمدند و عنوان کردند که نمیدانیم که به شما تسلیت بگوییم یا تبریک؟ حضرت نیز در جواب فرمودند که باید به من تسلیت بگویید چرا که او آن طور که من خواسته بودم تربیت نشد؛ او در جنگ خیبر از بیت المال سوء استفاده کرده بود و اکنون پارچه در قبرش آتش گرفته است.
استاد برجسته حوزه اضافه کرد: امام علی (ع) نیز فرمودهاند که برخی عامل بهشت هستند و برخی دیگر عامل جهنم؛ و این اخلاق است که بهشت را میسازد و عاملی برای بهشت است.
آیت الله جوادی آملی بیان داشت: انسان خلیفه خدا بر زمین است و لذا اگر نان خلافت را خورده و حرف خود را بزند مانند الانعام است و حرمت خلافت را برده است.
وی ابراز داشت: اگر شخصی غیر از راه اهل بیت وارد علم شود سارق است و عالم بیعمل چون علم او سرقتی است.
مرجع تقلید شیعیان با اشاره به نامه حضرت علی (ع) به محمد بن ابی بکر استاندار مصر افزود: امام (ع) در این نامه فرمودند که ای بندگان خدا از مرگ بترسید چرا که در نزدیکی شما است، مرگ با ما در مصاف است و ما در کشاکش مرگ بر آن مسلط میشویم و آن را میمیرانیم.
وی ادامه داد: انسان ابدی باید کارهای ابدی داشته باشد، پس از مرگ با بهشت است یا دوزخی که هیچ رحمتی در آن نیست، هیچ اثری از رحمت خاصه در جهنم نیست لذا اگر کسی اهل نجات باشد به کارهای ابدی دست میزند.
استاد حوزه علمیه با اشاره به اینکه اگر بخواهیم به اخلاق الهی نایل شویم چاره جز این نداریم که خود را بشناسیم، در توصیهای اخلاقی افزود: اخلاق حق است لذا نباید ظلم کرده و بر حق دیگری تجاوز کنیم، باید لایههای درون خود را بشناسیم چرا که برخی از لایههای درون ما متعلق به خودمان نیست و ما امین آن هستیم.
وی با اشاره به اینکه اگر به آن لایه از درون ما که امانت الهی است بیمهری کنیم مصداق ظلم است و فرد به خودش خیانت کرده است، افزود: باید آن لایههای درون را به عنوان امانت حفظ کرده و اگر گناه کنیم خیانت در امانت کردهایم.
آیت الله جوادی آملی ادامه داد: امام علی (ع) در نامه خود به محمد ابن ابا بکر همچنین نماز را عمود دین عنوان کرده و خواستار ادای نماز اول وقت شدهاند و درسی دادهاند که به نماز نگوییم کار دارم به کار بگوییم که نماز دارم.
وی افزود: امام (ع) عنوان فرمودهاند که تمام کارهای ما تابع نماز است و هنگامی که ما با خدای خود گفتگو میکنیم او حافظ ما است.
مرجع تقلید شیعیان گفت: هنگامی که نماز ظهر را ادا کردیم اگر تا نماز مغرب لرزش نکردیم نماز ما قبول شده لذا لازم نیست شخص بمیرد تا ببیند نمازش قبول شده یا نه و در همین دنیا میتواند نتیجه نماز خود را ببیند.
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